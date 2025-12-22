Зеленский заявил о готовых 20 пунктах «неидеального» мирного плана

Работа над мирным планом продолжается, пока в нем готовы 20 пунктов — наработки США и Украины, сообщил Зеленский. Дмитриев доложит Путину о результатах обсуждения во Флориде американской мирной инициативы

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Киев активно участвовал в составлении 20 пунктов мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сотрудниками МИДа по случаю Дня работников дипломатической службы, передает УНИАН.

«Ночью из США возвращается наша переговорная группа, утром у меня будет доклад по результатам встречи в Майами. Все возможное, что можно было сделать для первых драфтов (черновиков. — РБК) [мирного плана], уже есть. Есть 20 пунктов плана — наверно, там не все идеально, но этот план есть. Есть гарантии безопасности между нами, европейцами и Соединенными Штатами Америки, рамочный документ», — сказал Зеленский.

По его мнению, «выглядит все это сегодня достаточно достойно», но пока остается наработками.

«Радует, что не только с нашей стороны. Почему? Потому что когда это наработка только с нашей стороны, вы знаете, мы много всего хотим, а потом не факт, что все это произойдет. А тут важно, что это наработка и наша, и Соединенных Штатов Америки. Это говорит о том, что мы очень близки к реальному результату», — объяснил украинский президент.

Кремль пока не давал оценок новой версии мирного плана США. Положения, которые вносят украинцы и европейцы в мирный план, ничего хорошего не добавляют, заявил накануне, 22 декабря, помощник российского президента Юрий Ушаков.

На прошедших выходных, 20–21 декабря, очередной раунд переговоров о мирном урегулировании стартовал в США со встречи украинской и американской делегаций. Тогда же спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретились с прилетевшим в Майами представителем президента России Кириллом Дмитриевым.

«[Дмитриев] в Москву должен прилететь, ему надо еще добраться, путь неблизкий. Когда прилетит, он доложит президенту [о результатах переговоров]», — рассказал Песков.