NBC рассказал о расколе между Рубио и Уиткоффом из-за Украины

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Телеканал приводит в пример несколько случаев, когда Уиткофф действовал без ведома Рубио. Речь, в частности, идет о переговорах с Украиной в Майами и Женеве. В Госдепе отрицают разногласия между спецпосланником и госсекретарем
Стивен Уиткофф и Марко Рубио
Стивен Уиткофф и Марко Рубио (Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters)

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио стали соперниками за роль ведущего переговорщика от США по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщает NBC со ссылкой на источники.

Телеканал приводит в пример несколько случаев, когда Уиткофф действовал во внешней политике без ведома главы Госдепартамента. К примеру, Рубио должен был принять участие в переговорах с Украиной в Швейцарии, но Уиткофф выехал туда раньше, что собеседники NBC расценили как попытку вести диалог с Киевом без госсекретаря. Однако Рубио успел добраться до Женевы и не позволил провести переговоры без него, отметили источники.

В конце ноября, спустя несколько дней после переговоров в Женеве, Уиткофф организовал встречу с украинскими чиновниками во Флориде. По сведениям NBC, Рубио не был в курсе о планах Уиткоффа и узнал о планируемой встрече только из вопросов, которые ему задал Киев.

«Совершенно очевидно, что Рубио отстранили от этого дела. Именно он должен всем этим руководить», — пояснил собеседник телеканала.

Semafor сообщил об угрозе этического расследования против Уиткоффа
Политика
Стив Уиткофф

Источники NBC утверждают, что случаи, когда, по их мнению, Уиткофф пытался обойти Рубио, не единичны. По версии телеканала, дело заключается в том, что у спецпосланника и госсекретаря «резко различаются взгляды на то, как закончить войну на Украине». Однако в Госдепартаменте отрицают, что Рубио и Уиткофф не находят общего языка.

«Между ними нет и никогда не было разногласий. У министра Рубио и специального посланника Уиткоффа тесные рабочие отношения, они дружат. Оба полностью разделяют цели президента и каждый из них реализует видение Трампа о том, как положить конец войне и достичь мира в полном сотрудничестве», — прокомментировал материал NBC представитель Госдепа США Томми Пиготт.

Переговоры в Майами и Женеве сосредоточены вокруг предложенного американской стороной плана по урегулированию военного конфликта России и Украины. Изначально он состоял из 28 пунктов, но в ходе контактов представителей Вашингтона и Киева был сокращен. Официально документ пока не опубликован.

Помощник президента России Юрий Ушаков допускал, что Москва будет недовольна некоторыми положениями нового мирного плана США. По его словам, у российской стороны сложилось впечатление, что этот вариант документа будет ухудшен.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

