NBC рассказал о расколе между Рубио и Уиткоффом из-за Украины

Телеканал приводит в пример несколько случаев, когда Уиткофф действовал без ведома Рубио. Речь, в частности, идет о переговорах с Украиной в Майами и Женеве. В Госдепе отрицают разногласия между спецпосланником и госсекретарем

Стивен Уиткофф и Марко Рубио (Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters)

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио стали соперниками за роль ведущего переговорщика от США по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщает NBC со ссылкой на источники.

Телеканал приводит в пример несколько случаев, когда Уиткофф действовал во внешней политике без ведома главы Госдепартамента. К примеру, Рубио должен был принять участие в переговорах с Украиной в Швейцарии, но Уиткофф выехал туда раньше, что собеседники NBC расценили как попытку вести диалог с Киевом без госсекретаря. Однако Рубио успел добраться до Женевы и не позволил провести переговоры без него, отметили источники.

В конце ноября, спустя несколько дней после переговоров в Женеве, Уиткофф организовал встречу с украинскими чиновниками во Флориде. По сведениям NBC, Рубио не был в курсе о планах Уиткоффа и узнал о планируемой встрече только из вопросов, которые ему задал Киев.

«Совершенно очевидно, что Рубио отстранили от этого дела. Именно он должен всем этим руководить», — пояснил собеседник телеканала.

Источники NBC утверждают, что случаи, когда, по их мнению, Уиткофф пытался обойти Рубио, не единичны. По версии телеканала, дело заключается в том, что у спецпосланника и госсекретаря «резко различаются взгляды на то, как закончить войну на Украине». Однако в Госдепартаменте отрицают, что Рубио и Уиткофф не находят общего языка.

«Между ними нет и никогда не было разногласий. У министра Рубио и специального посланника Уиткоффа тесные рабочие отношения, они дружат. Оба полностью разделяют цели президента и каждый из них реализует видение Трампа о том, как положить конец войне и достичь мира в полном сотрудничестве», — прокомментировал материал NBC представитель Госдепа США Томми Пиготт.

Переговоры в Майами и Женеве сосредоточены вокруг предложенного американской стороной плана по урегулированию военного конфликта России и Украины. Изначально он состоял из 28 пунктов, но в ходе контактов представителей Вашингтона и Киева был сокращен. Официально документ пока не опубликован.

Помощник президента России Юрий Ушаков допускал, что Москва будет недовольна некоторыми положениями нового мирного плана США. По его словам, у российской стороны сложилось впечатление, что этот вариант документа будет ухудшен.