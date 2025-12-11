 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Польский генерал рассказал о судьбе Калининграда при конфликте с Россией

Громадзинский: если Россия нападет на НАТО, альянс может войти в Калининград
Калининград
Калининград (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Польша и страны НАТО рассматривают возможность военной интервенции в Калининград в случае вооруженной агрессии со стороны России, сообщил бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский в беседе с порталом Fakt.

Европейский корпус (Eurocorps) — это многонациональное военное соединение стран ЕС и НАТО, созданное как общая европейская штабная структура оперативного уровня. Корпус базируется в Страсбурге и предназначен для планирования и управления крупными операциями: от коллективной обороны по линии НАТО и ЕС до миротворческих и гуманитарных миссий.

По его словам, для блокирования анклава потребуется в три раза больше сил, чем для его «нейтрализации». При принятии решения о нападении Москва должна учитывать последствия таких действий для Калининграда, отметил он.

«Если Россия начнет нападение (на Польшу и НАТО. — Fakt), мы имеем право войти туда и устранить угрозу. <...> Сегодня мы должны четко заявить: «Если вы нападете на нас, мы можем войти туда, и вы должны это учитывать», — сказал он.

Экс-советник Джонсона призвал к систематическому давлению на Калининград
Политика
Фото:Марк Седвилл (Leon Neal / Getty Images)

Высокопоставленные военные и ранее заявляли о том, что альянс отработал стратегию возможного нападения на Калининград в случае угрозы со стороны России. Например, в июле об этом сообщил командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью.

«Мы уже это [план по нападению на Калининград] спланировали и разработали», — сказал он.

Москва неоднократно заявляла, что планы нападения России на НАТО являются выдумкой. В 2024 году президент России Владимир Путин назвал «чушью» сообщения об угрозах для альянса со стороны России.

