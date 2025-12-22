 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Барщевский покинет должность полпреда правительства в КС 26 декабря

Михаил Барщевский
Михаил Барщевский (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Михаил Барщевский будет освобожден от должности полномочного представителя правительства в Конституционном и Верховном судах с 26 декабря в связи с выходом на пенсию. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале публикации правовых актов.

«Возраст. По закону о госслужбе предельный возраст — 70 лет. 27 декабря мне исполняется 70, поэтому с 26 декабря я покидаю эту должность и возвращаюсь к адвокатской деятельности», — объяснил он причины ухода в эфире Радио РБК.

Барщевский был назначен полпредом правительства в Конституционном суде 12 марта 2001 года. С 2001 по 6 августа 2014 года он также занимал должность полномочного представителя правительства в Верховном и Высшем арбитражном судах России.

Барщевский объяснил уход с госслужбы возрастом
Радио
Михаил Барщевский

О своем решении покинуть должность он сообщил на заседании 18 декабря. После отставки, помимо адвокатской деятельности, Барщевский планирует заниматься своим театром «Неформат», который основал в 2024 году.

В сентябре в интервью РБК он рассказал, что судьи в России работают с большими перегрузками: до 600 дел в месяц, что делает невозможной полноценную и качественную работу. Причинами он назвал низкое качество подготовки юристов, низкие зарплаты и нехватку кадров.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Александра Озерова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Михаил Барщевский Михаил Мишустин отставка Конституционный суд
Материалы по теме
Барщевский объяснил решение уйти с должности полпреда правительства в КС
Политика
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Политика
Барщевский заявил о «катастрофической ситуации» с работой судей
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 18:05
Традиции и инновации: чем запомнилась Московская неделя дизайна Стиль, 18:39
Как регионы решают проблему IТ-кадров Отрасли, 18:33
Шереметьево повысит сборы за обслуживание авиакомпаний с 2026 года Общество, 18:26
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Кремль назвал страшным покушением убийство генерала Сарварова в Москве Общество, 18:22
От лечения к контролю: почему женщины после 45 — драйверы фармрынка Отрасли, 18:19
Гвардиола пообещал отстранить набравших вес футболистов от матча АПЛ Спорт, 18:19
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
ЦБ опустил курсы доллара и евро в среднем на ₽1,5 Инвестиции, 18:16
Как партнерский маркетинг стал инструментом для привлечения кадров Отрасли, 18:13
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Топ победителей и проигравших на мировом рынке акций в 2025 году Инвестиции, 18:08
Умер Крис Ри Общество, 18:07
Где ИИ уже зарабатывает деньги: главные кейсы 2025 года. ВидеоПодписка на РБК, 18:06 
Барщевский покинет должность полпреда правительства в КС 26 декабря Политика, 18:06