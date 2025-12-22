Барщевский покинет должность полпреда правительства в КС 26 декабря

Михаил Барщевский (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Михаил Барщевский будет освобожден от должности полномочного представителя правительства в Конституционном и Верховном судах с 26 декабря в связи с выходом на пенсию. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале публикации правовых актов.

«Возраст. По закону о госслужбе предельный возраст — 70 лет. 27 декабря мне исполняется 70, поэтому с 26 декабря я покидаю эту должность и возвращаюсь к адвокатской деятельности», — объяснил он причины ухода в эфире Радио РБК.

Барщевский был назначен полпредом правительства в Конституционном суде 12 марта 2001 года. С 2001 по 6 августа 2014 года он также занимал должность полномочного представителя правительства в Верховном и Высшем арбитражном судах России.

О своем решении покинуть должность он сообщил на заседании 18 декабря. После отставки, помимо адвокатской деятельности, Барщевский планирует заниматься своим театром «Неформат», который основал в 2024 году.

В сентябре в интервью РБК он рассказал, что судьи в России работают с большими перегрузками: до 600 дел в месяц, что делает невозможной полноценную и качественную работу. Причинами он назвал низкое качество подготовки юристов, низкие зарплаты и нехватку кадров.