Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Представитель правительства России в Конституционном суде Михаил Барщевский сообщил, что покидает должность.
«Я перед вами выступаю в последний раз», — сказал он во время рассмотрения дела в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Барщевский признался, что был согласен не со всеми решениями Конституционного суда, но доволен, что «по всем определяющим жизнь страны делам» позиции КС и правительства совпадали. Он добавил также, что сожалеет о прекращении публикации особого мнения судей: «Это никак не подрывало значимость решений, но это была колоссальная подпитка юридической науки».
Председатель КС Валерий Зорькин, комментируя слова Барщевского о последнем выступлении, отметил: «Вы как человек, наверное, имеете право это сказать, но там небо распоряжается. Вы предполагаете, а распоряжаются там» и добавил, что желает ему самого доброго.
Барщевский был назначен полномочным представителем правительства в Конституционном суде в марте 2001 года. Позднее также стал полпредом в Верховном и Высшем Арбитражном судах (в 2014 году функции последнего перешли ВС). Заслуженный юрист России, доктор юридических наук. В 1990 году создал и возглавил первую в стране частную адвокатскую юрфирму «Московские юристы», которую позже преобразовали в бюро «Барщевский и партнеры».
В сентябре в интервью Радио РБК Барщевский рассказывал, что судьи в России работают с большими перегрузками: до 600 дел в месяц, что делает невозможной полноценную и качественную работу. Причинами он назвал низкое качество подготовки юристов, низкие зарплаты и нехватку кадров.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы