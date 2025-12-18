Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Михаил Барщевский (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Представитель правительства России в Конституционном суде Михаил Барщевский сообщил, что покидает должность.

«Я перед вами выступаю в последний раз», — сказал он во время рассмотрения дела в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Барщевский признался, что был согласен не со всеми решениями Конституционного суда, но доволен, что «по всем определяющим жизнь страны делам» позиции КС и правительства совпадали. Он добавил также, что сожалеет о прекращении публикации особого мнения судей: «Это никак не подрывало значимость решений, но это была колоссальная подпитка юридической науки».

Председатель КС Валерий Зорькин, комментируя слова Барщевского о последнем выступлении, отметил: «Вы как человек, наверное, имеете право это сказать, но там небо распоряжается. Вы предполагаете, а распоряжаются там» и добавил, что желает ему самого доброго.

Барщевский был назначен полномочным представителем правительства в Конституционном суде в марте 2001 года. Позднее также стал полпредом в Верховном и Высшем Арбитражном судах (в 2014 году функции последнего перешли ВС). Заслуженный юрист России, доктор юридических наук. В 1990 году создал и возглавил первую в стране частную адвокатскую юрфирму «Московские юристы», которую позже преобразовали в бюро «Барщевский и партнеры».

В сентябре в интервью Радио РБК Барщевский рассказывал, что судьи в России работают с большими перегрузками: до 600 дел в месяц, что делает невозможной полноценную и качественную работу. Причинами он назвал низкое качество подготовки юристов, низкие зарплаты и нехватку кадров.