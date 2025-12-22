Следствие потребовало заочно арестовать Гарри Каспарова

Гарри Каспаров (Фото: Peter Klaunzer / EPA / ТАСС)

Следствие требует заочно арестовать бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан Минюстом иноагентом). Как обратил внимание РБК, ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 22 декабря зарегистрировал Замоскворецкий районный суд Москвы.

Каспарову заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ — публичные призывы к терроризму, публичное оправдание терроризма или его пропаганда, совершенные с использованием средств массовой информации, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей. Максимальная санкция по этой статье — семь лет лишения свободы.

Гарри Каспаров — 13-й чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта СССР, восьмикратный победитель Всемирных шахматных олимпиад. В 2005 году он объявил о завершении шахматной карьеры. В 2013 году Каспаров уехал из России. В 2016-м Каспаров вместе с публицистом Иваном Тютриным (признан Минюстом иноагентом) основали в Литве «Форум свободной России», который Генпрокуратура в 2023 году признала нежелательной организацией. Статус нежелательных получили также «Российский комитет действия» и «Антивоенный комитет России», сооснователями которых стал Каспаров.

Материал дополняется