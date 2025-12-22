 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Стубб заявил, что до мирной сделки по Украине остались «самые сложные 5%»

Стубб: до мирной сделки по Украине остались самые сложные 5%
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
До заключения мирной сделки по Украине остались 5%, но они самые сложные, заявил Стубб. По его словам, переговорщики как никогда близки к соглашению. Накануне завершился очередной раунд переговоров, стороны сочли его продуктивным
Александр&nbsp;Стубб
Александр Стубб (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Переговорщики как никогда близки к достижению мирного соглашения между Россией и Украиной, заявил президент Финляндии Александр Стубб в эфире Fox News. По его словам, переговоры вступают в самую сложную заключительную стадию.

Сейчас стороны ближе к достижению мирного соглашения, чем «когда-либо ранее», сказал финский лидер. «Так что мы почти у цели, но самые сложные 5% еще остались», — сказал он.

Он добавил, что американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф последние несколько недель «работали круглосуточно», чтобы сократить разногласия между двумя сторонами. Кроме того, Стубб отметил единство западных союзников на переговорах в Берлине неделю назад. Европа, Украина и США «были едины в своем стремлении к справедливому и прочному миру», пояснил он.

Вместе с этим президент Финляндии предположил, что, несмотря на жесткую публичную риторику со стороны властей России, московские переговорщики «могут быть более гибкими за закрытыми дверями». Он назвал контраст между публичными заявлениями и частными переговорами «вполне типичным для дипломатии».

Накануне в Майами завершился новый раунд переговоров России и США. В гольф-клубе спецпосланник президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился с Уиткоффом и Кушнером. Дмитриев назвал переговоры «конструктивными», а Уиткофф продуктивными.

При этом помощник российского президента Юрий Ушаков отмечал, что положения, которые вносят украинцы и европейцы в мирный план, ничего хорошего не добавляют.

В Кремле оценили поправки Украины и ЕС к мирному плану
Политика
Юрий Ушаков

В рамках украинского урегулирования ключевыми задачами являются прекращение боевых действий, обеспечение гарантированной безопасности, а также формирование условий для восстановления и развития Украины, пояснял американский спецпредставитель.

Украинский президент Владимир Зеленский тем временем заявил, что Киев поддерживает предложение США провести трехстороннюю встречу с Россией. Однако он выразил сомнение, что новая встреча будет продуктивной, поскольку уже «были встречи в Турции в таком формате».

The Wall Street Journal писала, что хотя США предложили обновленный план урегулирования, стороны конфликта расходятся по ряду вопросов — от территорий до статуса НАТО и контроля над ЗАЭС. Зеленский отмечал, что Россия требует вывода ВСУ из Донбасса, Киев к этому не готов, поэтому американская сторона ищет компромисс для урегулирования.

Путин во время прямой линии заявлял о готовности к «непростым решениям» из-за мирного плана США. «К нам обратились с просьбой пойти на определенные компромиссы», — пояснил он.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Александр Стубб Украина переговоры мирный план
