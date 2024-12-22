FT узнала о желании команды Трампа вывести США из ВОЗ в день инаугурации

Трамп инициировал выход США из ВОЗ в первый президентский срок, обвинив организацию в ошибках из-за распространения COVID и назвав ее подконтрольной Китаю, но указ республиканца отменил Байден сразу после вступления в должность

Всемирная организация здравоохранения, Женева, Швейцария (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Команда избранного президента США Дональда Трампа хочет объявить о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день его инаугурации, 20 января, сообщает Financial Times.

Представители команды республиканца рассказали об этом намерении экспертам в области здравоохранения. Те предупредили, что этот шаг будет иметь «катастрофические» последствия для мировой отрасли, пишет газета: Соединенные Штаты — крупнейший донор международной организации, Вашингтон обеспечил 16% ее финансирования в 2022–2023 годах.

Профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Лоуренс Гостин заявил, что выход США из ВОЗ «оставит огромный вакуум» в финансировании глобального здравоохранения и заполнить эту брешь некому. Для организации наступят «очень тяжелые годы, ей будет трудно реагировать на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, и придется значительно сократить научный персонал», предупредил он.

В 2020 году, во время своего первого срока, Трамп уже инициировал процесс выхода из ВОЗ, напоминает FT. Тогда республиканец приостановил финансирование организации, обвинив ее в ошибках из-за распространения COVID-19 и заявив, что агентство находится под контролем Китая. Процесс так и не был завершен, а Джо Байден, который сменил Трампа на посту президента в 2021 году, в первые часы после вступления в должность отменил указ своего предшественника.

Как заявил экс-координатор Белого дома по коронавирусу Ашиш Джа, команда республиканца хотела бы выхода США из ВОЗ именно 20 января, так как это стало бы «символическим ответом» на действия Байдена. При этом некоторые соратники Трампа выступали только за реформу агентства.

В переходной команде избранного президента и в ВОЗ не стали комментировать возможный выход США из организации. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил ранее на этой неделе, что надеется на продолжение сотрудничества с Вашингтоном.