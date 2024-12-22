США нанесли удар по столице Йемена
США нанесли удар по столице Йемена Сане, целями были ракетный склад и командный центр хуситов, сообщило Центральное командование Армии США (CENTCOM) в X.
Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что в столице Йемена, прогремел мощный взрыв. По данным канала, незадолго до этого над городом пролетело несколько военных самолетов.
«Силы CENTCOM нанесли преднамеренные удары с целью сорвать и ослабить операции хуситов, такие как атаки на военные корабли и торговые суда ВМС США в Южном Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе», — сказано в сообщении командования.
В ходе операции над Красным морем было сбито несколько беспилотников йеменских хуситов, также уничтожена противокорабельная ракета.
Al Masirah и агентство SABA утверждали, что по столице Йемена нанесли удар Великобритания и США. Al Masirah сообщил, что пострадал район Аттан.
Незадолго до этого йеменские военные заявили, что 20 декабря нанесли ракетный удар по району порта Яффа к югу от Тель-Авива. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ракета была выпущена ночью и в конечном итоге упала. При ударе пострадали более 10 человек.
Израиль и Йемен периодически обмениваются ударами после начала израильской операции в секторе Газа. Йеменские хуситы поддерживают группировку ХАМАС, против которой Израиль ведет борьбу в эксклаве. Так, 16 декабря хуситы сообщили о нанесении удара гиперзвуковой баллистической ракетой по восточной части Тель-Авива. Израиль 19 декабря нанес несколько ударов по объектам движения хуситов «Ансар Аллах» в Сане.
Хуситы также не раз атаковали корабли, которые считают связанными с США и Великобританией. В последние недели атакам подверглись по меньшей мере два американских эсминца, это подтверждал Пентагон.
С начала активной стадии войны в секторе Газа в октябре 2023 года йеменские хуситы регулярно наносят удары по коммерческим судам разных стран, следующим через Красное море. Представители движения утверждают, что их цели так или иначе связаны с Израилем.
В ответ США и союзники в январе объявили о начале военной операции «Страж процветания» против хуситов. Союзники регулярно отчитываются о нанесении авиаударов по позициям повстанцев.
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