В Одессе сработали системы ПВО, пишут украинские СМИ. В регионе объявлена воздушная тревога, глава администрации призвал жителей двух районов пройти в укрытия

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В Одессе сработали системы противовоздушной обороны, сообщают издания «Думская» и «Зеркало недели».

В регионе в 19:11 мск объявлена воздушная тревога. Глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале призвал пройти в укрытия жителей Белгород-Днестровского и Одесского районов.

Взрывы в Одессе звучали вечером 19 декабря, в области регулярно объявляют воздушную тревогу.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.