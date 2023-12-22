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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе сработали системы ПВО

«Зеркало недели»: в Одессе сработали системы ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
В Одессе сработали системы ПВО, пишут украинские СМИ. В регионе объявлена воздушная тревога, глава администрации призвал жителей двух районов пройти в укрытия
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

В Одессе сработали системы противовоздушной обороны, сообщают издания «Думская» и «Зеркало недели».

В регионе в 19:11 мск объявлена воздушная тревога. Глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале призвал пройти в укрытия жителей Белгород-Днестровского и Одесского районов.

В городе Запорожье и двух областях Украины прогремели взрывы
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Фото:Pierre Crom / Getty Images

Взрывы в Одессе звучали вечером 19 декабря, в области регулярно объявляют воздушную тревогу.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Одесса взрывы ПВО Воздушная тревога
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