В Херсоне и Одессе прозвучали взрывы
В подконтрольном Украине городе Херсоне и Одессе прогремели взрывы, сообщило издание «Страна».
По его данным, после взрывов в Херсоне частично пропало электричество. В Одесской области и подконтрольной Украине части Херсонской области объявили воздушную тревогу.
Херсонская область вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума. 11 ноября, после того как Минобороны России решило перебросить российские войска на левый берег Днепра, в Херсон вошли украинские военные.
Ранее о взрывах сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, украинские средства ПВО сбили над Днепропетровским районом ракету.
Позже Лысак заявил о попадании города Никополь под обстрел. Он сообщил, что в населенном пункте были повреждены инфраструктурный объект, несколько домов и частные постройки, «побиты более полусотни солнечных панелей», «зацепило линии электропередач и газопроводы». Никто не пострадал.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.