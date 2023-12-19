 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Херсоне и Одессе прозвучали взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Одесса
Одесса (Фото: Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В подконтрольном Украине городе Херсоне и Одессе прогремели взрывы, сообщило издание «Страна».

По его данным, после взрывов в Херсоне частично пропало электричество. В Одесской области и подконтрольной Украине части Херсонской области объявили воздушную тревогу.

Херсонская область вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума. 11 ноября, после того как Минобороны России решило перебросить российские войска на левый берег Днепра, в Херсон вошли украинские военные.

Ранее о взрывах сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, украинские средства ПВО сбили над Днепропетровским районом ракету.

На Украине сообщили об 11 пострадавших после взрывов в Одесской области
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Позже Лысак заявил о попадании города Никополь под обстрел. Он сообщил, что в населенном пункте были повреждены инфраструктурный объект, несколько домов и частные постройки, «побиты более полусотни солнечных панелей», «зацепило линии электропередач и газопроводы». Никто не пострадал.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте на РБК Pro
Есть что взять: к кому налоговая придет с проверкой в 2024 году
Расставаться с партнером или нет: 19 признаков здоровых отношений
Какой доход может принести коммерческая недвижимость в Москве
«Баланс риска и прибыли неблагоприятен». Что ждет рынок США в 2024 году

Теги
Херсон Одесса взрывы
Материалы по теме
В Днепропетровской области прогремели взрывы
Политика
В Одессе, Херсоне и Кропивницком прозвучали взрывы
Политика
В Днепропетровской области загорелся склад после взрывов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 98,58 (-0,18) Инвестиции, 17:08 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 90,09 (-0,33) Инвестиции, 17:08
Басманный суд арестовал начальника cамарского главка МЧС за взятку Общество, 20:57
В Херсоне и Одессе прозвучали взрывы Политика, 20:45
«Сочи» нанес только один бросок за период в матче КХЛ против СКА Спорт, 20:44
Путин заявил о готовности идти до конца в деле защиты интересов России Политика, 20:28
Власти Израиля заявили о готовности к новому перемирию с ХАМАС Политика, 20:20
Восемь признаков современного ТВ. Карточки РБК и Триколор, 20:19
Индекс NASDAQ 100 поднялся до исторического максимума Инвестиции, 20:05
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В России запустили первый беспилотный паром «Генерал Черняховский» Технологии и медиа, 20:02
Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» перенес IPO на январь Инвестиции, 19:51
FT назвала человеком года главу компании — создателя лекарства от диабета Общество, 19:50
Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Куртуа пропустит Евро-2024 из-за травмы Спорт, 19:45
Премьер Молдавии заявил о необходимости ПВО для противодействия России Политика, 19:38
Более 170 эвакуированных из сектора Газа россиян получили паспорта Политика, 19:30
В Москве резко сократилось предложение элитного жилья в аренду Недвижимость, 19:20