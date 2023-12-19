В Херсоне и Одессе прозвучали взрывы

Одесса (Фото: Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В подконтрольном Украине городе Херсоне и Одессе прогремели взрывы, сообщило издание «Страна».

По его данным, после взрывов в Херсоне частично пропало электричество. В Одесской области и подконтрольной Украине части Херсонской области объявили воздушную тревогу.

Херсонская область вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума. 11 ноября, после того как Минобороны России решило перебросить российские войска на левый берег Днепра, в Херсон вошли украинские военные.

Ранее о взрывах сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, украинские средства ПВО сбили над Днепропетровским районом ракету.

Позже Лысак заявил о попадании города Никополь под обстрел. Он сообщил, что в населенном пункте были повреждены инфраструктурный объект, несколько домов и частные постройки, «побиты более полусотни солнечных панелей», «зацепило линии электропередач и газопроводы». Никто не пострадал.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.