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Военная операция на Украине ,  
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Над Московской областью сбили украинский беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине
Близ Подольска сбит украинский БПЛА, сообщил Собянин. В течение нескольких часов до этого аппараты были сбиты в Брянской и Калужской областях
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Около 14:40 мск силы ПВО сбили над территорией Московской области украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что дрон сбили в районе Подольска.

За последние несколько часов сразу в нескольких регионах России были пресечены попытки атаки дронов. О трех сбитых беспилотниках сообщал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Четыре дрона сбили над Брянской областью, писал губернатор Александр Богомаз.

В Калужской области сбили украинский беспилотник
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти регионов страны регулярно стали сообщать о сбитых БПЛА вскоре после начала военной операции на Украине. В частности, только 17 декабря были сбиты 33 аппарата в Ростовской, Волгоградской и Липецкой областях.

Минобороны Украины объясняло широкое использование дронов нехваткой авиации.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
беспилотники дроны Московская область ПВО
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