Над Московской областью сбили украинский беспилотник
Около 14:40 мск силы ПВО сбили над территорией Московской области украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.
Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что дрон сбили в районе Подольска.
За последние несколько часов сразу в нескольких регионах России были пресечены попытки атаки дронов. О трех сбитых беспилотниках сообщал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Четыре дрона сбили над Брянской областью, писал губернатор Александр Богомаз.
Власти регионов страны регулярно стали сообщать о сбитых БПЛА вскоре после начала военной операции на Украине. В частности, только 17 декабря были сбиты 33 аппарата в Ростовской, Волгоградской и Липецкой областях.
Минобороны Украины объясняло широкое использование дронов нехваткой авиации.