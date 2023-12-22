Над Московской областью сбили украинский беспилотник

Близ Подольска сбит украинский БПЛА, сообщил Собянин. В течение нескольких часов до этого аппараты были сбиты в Брянской и Калужской областях

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Около 14:40 мск силы ПВО сбили над территорией Московской области украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что дрон сбили в районе Подольска.

За последние несколько часов сразу в нескольких регионах России были пресечены попытки атаки дронов. О трех сбитых беспилотниках сообщал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Четыре дрона сбили над Брянской областью, писал губернатор Александр Богомаз.

Власти регионов страны регулярно стали сообщать о сбитых БПЛА вскоре после начала военной операции на Украине. В частности, только 17 декабря были сбиты 33 аппарата в Ростовской, Волгоградской и Липецкой областях.

Минобороны Украины объясняло широкое использование дронов нехваткой авиации.