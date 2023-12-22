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Дело братьев Магомедовых ,  
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ФСИН ответила на слова адвоката о тяжелой болезни Магомедова

ФСИН: данные о тяжелой болезни основателя «Суммы» Магомедова недостоверны
Сюжет
Дело братьев Магомедовых
Адвокат Магомедова утверждал, что у осужденного высокая температура, кашель и насморк. По словам юриста, его подзащитного нельзя этапировать по состоянию здоровья
Зиявудин Магомедов
Зиявудин Магомедов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, который отбывает срок по делу о создании преступного сообщества, находится под наблюдением медиков из-за ОРВИ, тяжелой болезни у него нет. Об этом сообщили «Интерфаксу» в московском управлении ФСИН.

«У осужденного имеются симптомы сезонного ОРВИ. Состояние его здоровья удовлетворительное. Он находится под наблюдением медицинских работников, необходимая медицинская помощь ему оказывается в полном объеме», — сказали в ведомстве.

Информацию о том, Магомедов тяжело болен и ему не оказывают медпомощь, в управлении ФСИН назвали недостоверной.

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Зиявудин Магомедов

Ранее адвокат осужденного Александр Гофштейн рассказал, что его подзащитный тяжело болен — у него «высокая температура, острые катаральные явления, кашель, насморк». Юрист отметил, что этапирование в таком состоянии «явно опасно для здоровья и жизни», однако помощь Магомедову не оказывают.

Зиявудина Магомедова, а также его брата Магомеда, бывшего сенатора, осудили в декабре 2022 года. Их приговорили к 19 и 18 годам колонии строгого режима соответственно за организацию преступного сообщества, мошенничество и хищение около 11 млрд руб. при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием.

Магомедовы вину не признали. Позже суд сократил Зиявудину срок заключения до 18 лет шести месяцев колонии строгого режима, а Магомеду — до 17 лет шести месяцев колонии.

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Адвокат Магомедова сообщил о его тяжелой болезни, мешающей этапированию
Общество
Зиявудин Магомедов

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Теги
Яна Ломакина
ФСИН Зиявудин Магомедов болезнь
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