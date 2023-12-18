Мосгорсуд смягчил приговор братьям Магомедовым по делу о хищении ₽11 млрд

Братьям Магомедовым снизили наказание до 18 и 17,5 лет. Их год назад признали виновными в создании преступного сообщества со сложной иерархией для хищения денег из бюджета. Они не признали вину и назвали претензии абсурдом

Зиявудин Магомедов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Мосгорсуд смягчил приговор основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову, сообщает «Интерфакс».

Срок Зиявудина Магомедова сокращен с 19 лет до 18 лет шести месяцев колонии строгого режима, Магомеду Магомедову — с 18 лет до 17 лет шести месяцев колонии.

Приговор братьям Магомедовым, а также еще четверым фигурантам дела был вынесен в декабре 2022 года. Расследование дела велось более двух лет, в нем около 830 томов и 1092 свидетеля. По мнению следствия, Магомедовы и часть менеджмента их компаний, вовлеченные в преступное сообщество, похитили порядка 11 млрд руб. В преступное общество входили не менее 16 человек, несколько обвиняемых покинули страну и объявлены в розыск.

Суд постановил тогда, что братья Магомедовы в 2010 году сформировали организованное преступное сообщество (ОПС) «для систематического совершения на территории России хищения денежных средств из федерального и региональных бюджетов, а также у коммерческих организаций». Основой ОПС стали «подконтрольные им компании» из группы «Сумма», занимавшиеся строительством, инжинирингом, транспортом и сельским хозяйством.

Магомедовы разработали многоходовый план хищений, утверждали следователи, а преступное сообщество они назвали организацией со «сложной структурой, иерархическим построением», которая работала в условиях «конспирации и под прикрытием». В ОПС входило множество обособленных подразделений.

Братья Магомедовы не признали вину. «Весь этот опус, который мы на протяжении долгого времени слушали, содержит большое количество лжи и абсурда, которые многократно повторяются, что, видимо, должно нас в чем-то убедить. Меня угнетает некомпетентность представителей обвинения», — сказал Зиявудин Магомедов. Он настаивал, что «со стороны обвинения — выхолощенная декларация, абсурдные нелепые утверждения, и их много».