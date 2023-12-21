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Дело братьев Магомедовых ,  
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Адвокат Магомедова сообщил о его тяжелой болезни, мешающей этапированию

Адвокат Зиявудина Магомедова заявил о его тяжелой болезни, мешающей этапированию
Сюжет
Дело братьев Магомедовых
Зиявудин Магомедов
Зиявудин Магомедов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, осужденный вместе с братом Магомедом Магомедовым по делу о создании преступного сообщества для хищения денег из бюджета, тяжело болен, рассказал РБК навещавший Магомедова 21 декабря адвокат Александр Гофштейн. Состояние подзащитного не позволяет его этапировать, однако помощь ему не оказывается, сообщил Гофштейн.

«Высокая температура, острые катаральные явления, кашель, насморк. Медпомощь не оказывается. Этапирование в этом состоянии явно опасно для здоровья и жизни. При наступлении этих последствий юридическую ответственность несут должностные лица, принявшие решение об этапировании», — сказал защитник.

В декабре Мосгорсуд смягчил приговор братьям: Зиявудину срок был сокращен с 19 лет до 18 лет и шести месяцев колонии строгого режима, а Магомеду — с 18 лет до 17,5 лет заключения.

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Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Елена Чернышова
Зиявудин Магомедов
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