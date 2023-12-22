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Военная операция на Украине ,  
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Германия отказалась выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ

Глава Минюста: Германия не будет выдавать украинских беженцев для службы в ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Германия, как и Польша, не будет выдавать Украине беженцев, не желающих служить в ВСУ. Накануне украинское Минобороны сообщило, что уехавших из страны граждан могут «попросить» вернуться и прийти на призывные пункты
Фото: Omer Messinger / Getty Images
Фото: Omer Messinger / Getty Images

Германия не будет выдавать украинских беженцев Киеву для службы в ВСУ, заявил глава немецкого Минюста Марко Бушман.

«Мы не будем заставлять людей проходить военную службу против их воли. Я не могу себе это представить, поскольку наша Конституция предусматривает, что граждане Германии не обязаны служить в вооруженных силах против своей воли, мы можем заставить людей из других стран делать это», — подчеркнул он (цитата по Die Welt).

Бушман счел позитивным тот факт, что Берлин предоставил беженцам с Украины возможность в упрощенном порядке получить разрешение на работу. По его словам, Германия стремится, чтобы украинцы работали, а не жили на пособия.

Некоторые европейские страны ранее также заявили, что не будут выдавать Украине мужчин, которые уклоняются от призыва, в их числе Польша, Чехия, Австрия и Венгрия.

Глава Минобороны Украины заявил о планах призывать уехавших за рубеж
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Рустем Умеров

Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что власти страны могут попросить уехавших мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, годных к военной службе, в 2024 году явиться в призывные пункты.

Глава украинского Минобороны сообщил, что призывников заранее проинформируют, как они будут обучены и экипированы, где и когда они будут служить. У новобранцев также будет возможность выбора места службы в соответствии с их способностями. По его словам, власти обсуждают, что произойдет, если адресаты просьбы не явятся добровольно.

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Германия Украина беженцы уклонисты ВСУ
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