США ввели санкции против 10 компаний из России

Минфин США объявил о санкциях против 10 компаний из России

Санкции ввели против компаний, часть из которых сообщали об участии в разработке боевых систем для кораблей либо навигационных комплексов для подводных лодок

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

США ввели санкции против десяти российских компаний, их добавили в список SDN (Spicially Designated Nationals List), означающий блокировку всех принадлежащих активов и запрет на взаимодействие с ними американским лицам. Перечень опубликован на сайте ведомства.

В него вошли:

Концерн «Моринформсистема — Агат». На сайте говорится, что среди прочего компания является головной организацией по системам управления стрельбой различного вида оружием, боевым информационно-управляющим и интегрированным системам управления надводных кораблей и подводных лодок;

На сайте говорится, что среди прочего компания является головной организацией по системам управления стрельбой различного вида оружием, боевым информационно-управляющим и интегрированным системам управления надводных кораблей и подводных лодок; ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей». Одним из ключевых направлений деятельности института является «Конструкционные стали и функциональные материалы для морской техники»;

Одним из ключевых направлений деятельности института является «Конструкционные стали и функциональные материалы для морской техники»; Аккумуляторная компания «Ригель». Компания называет себя ведущим в стране разработчиком и производителем современных литий-ионных аккумуляторов и батарей для систем автономного и бесперебойного питания, средств связи, транспорта «и другой техники»;

Компания называет себя ведущим в стране разработчиком и производителем современных литий-ионных аккумуляторов и батарей для систем автономного и бесперебойного питания, средств связи, транспорта «и другой техники»; ЦНИИ судового машиностроения (Судмаш). Предприятие выпускает среди прочего аэрофинишеры взлетно-посадочных комплексов для авианесущих кораблей и подводные манипуляторные устройства ;

Предприятие выпускает среди прочего аэрофинишеры взлетно-посадочных комплексов для авианесущих кораблей и подводные манипуляторные устройства Научно-производственное объединение «Аврора» — занимается боевыми информационными системами, системами управления надводного и подводного флота и другой продукцией, в том числе гражданской;

— занимается боевыми информационными системами, системами управления надводного и подводного флота и другой продукцией, в том числе гражданской; Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» — разрабатывает и производит навигационные комплексы подводных

лодок и надводных кораблей, системы ориентации космических аппаратов и др.;

— разрабатывает и производит навигационные комплексы подводных лодок и надводных кораблей, системы ориентации космических аппаратов и др.; «Обуховское» — специализируется на проектировании и изготовлении палубных механизмов, комплексов судового оборудования, гидравлических систем ;

— специализируется на проектировании и изготовлении палубных механизмов, комплексов судового оборудования, гидравлических систем «Морские навигационные системы» — разрабатывает и занимается серийным выпуском судового оборудования навигации и связи, систем автоматики и безопасности ;

— разрабатывает и занимается серийным выпуском судового оборудования навигации и связи, систем автоматики и безопасности Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН — ведет исследования во всех океанах, включая Арктику и приантарктические воды Южного океана, исследует морскую биологию и экологию, физику океана, испытывает «новые технологии изучения и освоения Мирового океана» ;

— ведет исследования во всех океанах, включая Арктику и приантарктические воды Южного океана, исследует морскую биологию и экологию, физику океана, испытывает «новые технологии изучения и освоения Мирового океана» «Технополь» — занимается гидрохимией, гидрографией, океанографией, проводит динамические, климатические и вибрационные испытания.

РБК обратился за комментариями в указанные выше компании.



Санкции против оборонных компаний власти США ввели, в частности, в начале марта. Меры были призваны «еще больше ограничить военную машину [Владимира] Путина» и наложить значительные издержки на организации.

Российские власти критикуют санкционную политику западных стран в целом и США в частности, называя такие действия нелегитимными. Президент Владимир Путин называет санкции безумными и бездумными. Он настаивает, что пессимистичные прогнозы относительно будущего экономики России являются частью информационной борьбы против страны.