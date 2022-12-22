США ввели санкции против 10 компаний из России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Квартира в старинном районе Москвы: почему это вложение актуально всегда РБК и Амарант, 19:35
Путин заявил, что Россия «пощелкает» поставленные на Украину Patriot Политика, 19:29
Путин заявил о стремлении завершить конфликт «чем быстрее, тем лучше» Политика, 19:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:21
Хинштейн объяснил, что закон против ЛГБТ-пропаганды касается и видеоигр Политика, 19:14
Как умный дом изменил представления людей о комфорте. Тест РБК и Ростелеком, 19:12
Рак, космос, хакеры: какие проблемы решали стартапы в 2022 году Экономика инноваций, 19:07
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 25%
Подарить подписку
Лучшие детективные сериалы 2022 года. «Сороки-убийцы», «Извне» и другие Life, 19:07
В Польше рассказали о роли Левандовски в увольнении тренера сборной Спорт, 19:02
Путин заявил, что Россия прошла год уверенно Политика, 18:57
Путин пообещал выступить с посланием Федеральному собранию в начале года Политика, 18:53
Как аналитика больших данных решает экономические задачи. Кейсы РБК и СберАналитика, 18:49
SEC раскрыла в иске схему растрат клиентских средств и манипуляций на FTX Крипто, 18:48
Рогозин сообщил о гибели помощника при обстреле в Донецке Политика, 18:47
Война санкций ,  
0 

США ввели санкции против 10 компаний из России

Минфин США объявил о санкциях против 10 компаний из России
Санкции ввели против компаний, часть из которых сообщали об участии в разработке боевых систем для кораблей либо навигационных комплексов для подводных лодок
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

США ввели санкции против десяти российских компаний, их добавили в список SDN (Spicially Designated Nationals List), означающий блокировку всех принадлежащих активов и запрет на взаимодействие с ними американским лицам. Перечень опубликован на сайте ведомства.

В него вошли:

  • Концерн «Моринформсистема — Агат». На сайте говорится, что среди прочего компания является головной организацией по системам управления стрельбой различного вида оружием, боевым информационно-управляющим и интегрированным системам управления надводных кораблей и подводных лодок;
  • ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей». Одним из ключевых направлений деятельности института является «Конструкционные стали и функциональные материалы для морской техники»;
  • Аккумуляторная компания «Ригель». Компания называет себя ведущим в стране разработчиком и производителем современных литий-ионных аккумуляторов и батарей для систем автономного и бесперебойного питания, средств связи, транспорта «и другой техники»;
  • ЦНИИ судового машиностроения (Судмаш). Предприятие выпускает среди прочего аэрофинишеры взлетно-посадочных комплексов для авианесущих кораблей и подводные манипуляторные устройства;
  • Научно-производственное объединение «Аврора»  занимается боевыми информационными системами, системами управления надводного и подводного флота и другой продукцией, в том числе гражданской;
  • Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» — разрабатывает и производит навигационные комплексы подводных
    лодок и надводных кораблей, системы ориентации космических аппаратов и др.;
  • «Обуховское»  специализируется на проектировании и изготовлении палубных механизмов, комплексов судового оборудования, гидравлических систем;
  • «Морские навигационные системы» — разрабатывает и занимается серийным выпуском судового оборудования навигации и связи, систем автоматики и безопасности;
  • Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН  ведет исследования во всех океанах, включая Арктику и приантарктические воды Южного океана, исследует морскую биологию и экологию, физику океана, испытывает «новые технологии изучения и освоения Мирового океана»;
  • «Технополь»  занимается гидрохимией, гидрографией, океанографией, проводит динамические, климатические и вибрационные испытания.

РБК обратился за комментариями в указанные выше компании.

Санкции против оборонных компаний власти США ввели, в частности, в начале марта. Меры были призваны «еще больше ограничить военную машину [Владимира] Путина» и наложить значительные издержки на организации.

Российские власти критикуют санкционную политику западных стран в целом и США в частности, называя такие действия нелегитимными. Президент Владимир Путин называет санкции безумными и бездумными. Он настаивает, что пессимистичные прогнозы относительно будущего экономики России являются частью информационной борьбы против страны.

Читайте на РБК Pro
Профессии с «быстрым входом» и карьерным ростом: пять примеров
Офисный синдром: как гаджеты разрушают тело и чем это исправить
Что будет с курсом доллара к основным мировым валютам в 2023 году
«А то станешь дворником»: как лучше объяснить ребенку, зачем учиться
Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Маргарита Овсянникова
США санкции
Материалы по теме
США ужесточили санкции против ЧВК Вагнера
Политика
Путин позволил выдавать разрешения на сделки с подсанкционными лицами
Экономика
Постпредство России при ЕС назвало нелегитимным девятый пакет санкций
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter