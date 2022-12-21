Шойгу сообщил о свыше 100 тыс. награжденных за время спецоперации

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 16:13
Собянин назвал приоритеты развития Москвы на 2023 год Недвижимость, 16:16
Как заправляют машины размером с дом РБК и Норникель, 16:07
Путин исключил милитаризацию экономики России Политика, 16:05
Путин назвал ситуацию на Украине «нашей общей трагедией» Политика, 16:03
Шойгу предложил увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн Политика, 15:59
Правила этикета: интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 15:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:54
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Ракова объявила о начале акции «Добрая елка мэра Москвы» Город, 15:50
Шойгу заявил о необходимости создать два новых военных округа Политика, 15:46
Путин потребовал использовать данные о силах НАТО в строительстве армии Политика, 15:45
Шойгу предложил поменять возраст призыва на военную службу Политика, 15:44
Как создать мощный стриминг РБК и Cloud, 15:44
Почему по позе нельзя «читать» людей и как научиться понимать их лучше Pro, 15:43
Binance удалит торговые пары с токеном криптомиксера Tornado Cash Крипто, 15:43
Военная операция на Украине ,  
0 

Шойгу сообщил о свыше 100 тыс. награжденных за время спецоперации

Шойгу: за период спецоперации государственные награды получили свыше 100 тыс. человек
Звание Героя России с начала спецоперации получили 120 человек, сообщил Шойгу. Всего же различных наград были удостоены свыше 100 тыс. человек
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

С начала спецоперации на Украине государственными наградами были награждены свыше 100 тыс. человек, 120 из них получили звание Героя России. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на коллегии Минобороны, трансляцию ведет РБК.

«Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции проявляют храбрость, стойкость и самоотверженность. Государственными наградами награждены свыше 100 тыс. человек, 120 из них присвоено звание Героя Российской Федерации», — сказал он.

Кроме этого, по его словам, с начала спецоперации боевой опыт получили более 250 тыс. кадровых военнослужащих. «В целом специальная военная операция продемонстрировала высокий профессионализм командующих, командиров, штабов всех уровней управления, а также готовность военнослужащих к выполнению самых сложных боевых задач», — добавил министр.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями «денацификацию и демилитаризацию» соседнего государства, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида» со стороны Киева. В конце июня он предложил не говорить о сроках завершения спецоперации.

Спустя более чем полгода после начала спецоперации, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация. Шойгу 28 октября сообщил, что план по призыву 300 тыс. человек выполнен, мобилизация завершается и оповещение населения о соответствующих мероприятиях прекращено.

В начале декабря Путин заявил, что необходимости в дополнительной мобилизации в России на сегодняшний день нет. По его словам, половина из уже мобилизованных стали боевым резервом. «150 тыс. находятся в группировке. Из тех, кто находится в группировке, только 77 тыс. в боевых подразделениях. Остальные либо на вторых-третьих позициях, это фактически роль территориальных войск, либо занимаются дополнительной подготовкой. А еще 150 тыс. не находятся даже в группировке, они находятся на полигонах и в учебных центрах. Это считается, что это такой боевой резерв», — пояснил глава государства.

Шойгу сообщил о свыше 100 тыс. награжденных за время спецоперации
Шойгу сообщил о свыше 100 тыс. награжденных за время спецоперации

 

Читайте на РБК Pro
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Когда владельцам заводов надо заплатить за снос жилых домов по соседству
Фото: Paula Bronstein / Getty Images Матерные KPI: чем ругань на рабочем месте может помочь коллективу
Живем один раз: как события 2022 года изменили рынок труда
Фото: Shutterstock «Недобанк» за $33 млрд: почему регуляторы не доверяют стартапу Revolut
Фото: Shutterstock Конец льготной ипотеки: что будет с акциями застройщиков
Меж двух огней: чью сторону займет Индия в торговой войне
Фото: Warren Little / Getty Images Где зарегистрировать компанию в ОАЭ: выбираем между free zone и mainland
Четыре налоговых нововведения, которые ожидают бизнес в 2023 году
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Сергей Шойгу Военная операция на Украине госнаграды
Материалы по теме
Путин наградил глав новых регионов «за защиту населения от агрессии»
Политика
Путин наградил орденом Мужества депутата из ДНР, погибшую при обстреле
Политика
Путин наградил волонтера, который эвакуировал более 30 тыс. жителей ДНР
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter