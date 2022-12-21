Шойгу сообщил о свыше 100 тыс. награжденных за время спецоперации

Звание Героя России с начала спецоперации получили 120 человек, сообщил Шойгу. Всего же различных наград были удостоены свыше 100 тыс. человек

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С начала спецоперации на Украине государственными наградами были награждены свыше 100 тыс. человек, 120 из них получили звание Героя России. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на коллегии Минобороны, трансляцию ведет РБК.

«Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции проявляют храбрость, стойкость и самоотверженность. Государственными наградами награждены свыше 100 тыс. человек, 120 из них присвоено звание Героя Российской Федерации», — сказал он.

Кроме этого, по его словам, с начала спецоперации боевой опыт получили более 250 тыс. кадровых военнослужащих. «В целом специальная военная операция продемонстрировала высокий профессионализм командующих, командиров, штабов всех уровней управления, а также готовность военнослужащих к выполнению самых сложных боевых задач», — добавил министр.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями «денацификацию и демилитаризацию» соседнего государства, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида» со стороны Киева. В конце июня он предложил не говорить о сроках завершения спецоперации.

Спустя более чем полгода после начала спецоперации, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация. Шойгу 28 октября сообщил, что план по призыву 300 тыс. человек выполнен, мобилизация завершается и оповещение населения о соответствующих мероприятиях прекращено.



В начале декабря Путин заявил, что необходимости в дополнительной мобилизации в России на сегодняшний день нет. По его словам, половина из уже мобилизованных стали боевым резервом. «150 тыс. находятся в группировке. Из тех, кто находится в группировке, только 77 тыс. в боевых подразделениях. Остальные либо на вторых-третьих позициях, это фактически роль территориальных войск, либо занимаются дополнительной подготовкой. А еще 150 тыс. не находятся даже в группировке, они находятся на полигонах и в учебных центрах. Это считается, что это такой боевой резерв», — пояснил глава государства.