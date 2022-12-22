Директора музея в Екатеринбурге вызвали в полицию после письма Пригожина

Полицейские пришли к новому директору Музея истории Екатеринбурга, бывшему журналисту издания Znak.com Игорю Пушкареву, рассказал он местному изданию It’s My City.

По словам Пушкарева, его доставили в отделение на улиц Фрунзе, опросили и позже отпустили. Директор не стал уточнять, что стало причиной, однако источник издания сообщил, что на него составили административный протокол о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП) из-за поста в социальных сетях.

Источник издания сообщил, что в городском управлении культуры приостановили оформление Пушкарева на должность директора Музея истории, но в ведомстве это назвали неправдой.

Незадолго до этого бизнесмен, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сообщил, что написал письмо на имя мэра Екатеринбурга Алексея Орлова с просьбой уволить Пушкарева с должности главы музея. В послании бизнесмен заявил, что Пушкарев выступал против боевых действий на Украине, а будучи журналистом, получал информацию «от действующих агентов американской и британской разведки, а также от их агентов влияния». Пригожин назвал Пушкарева «ярым противником текущей политики Российской Федерации» и заявил, что его действия направлены на дискредитацию власти и армии страны.

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