Лавров пообещал ответ на американские «санкции из ада»

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на санкции США в отношении трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также так называемых «санкций из ада», одобренных комитетом сената США. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в программе «Большая игра» на «Первом канале».

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