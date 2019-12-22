Политика , 22 дек, 15:07
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Лавров пообещал ответ на американские «санкции из ада»
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на санкции США в отношении трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также так называемых «санкций из ада», одобренных комитетом сената США. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в программе «Большая игра» на «Первом канале».
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