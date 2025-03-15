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Политика ,  
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NYT узнала о возможном ужесточении правил въезда в США для россиян

NYT: США могут ужесточить правила въезда для граждан России и еще 42 стран

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ужесточить правила въезда в страну для граждан из 43 государств, в том числе России и Белоруссии. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Издание показало таблицу с тремя категориями государств — «красной», «оранжевой» и желтой». Гражданам стран из первой въезд будет полностью запрещен, их предполагаемый перечень NYT называла и ранее.

Въезд в США может быть запрещен гражданам 11 стран — Афганистана, Бутана, Венесуэлы, Ирана, Кубы, КНДР, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

NYT назвала страны, гражданам которых США планируют запретить въезд
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

К «оранжевой» категории, предположительно, будут отнесены Россия и Белоруссия. Их гражданам, а также обладателям паспортов Эритреи, Гаити, Лаоса, Мьянмы, Пакистана, Съерра-Леоне, Южного Судана и Туркмении могут ограничить выдачу виз.

Въезд может быть разрешен «состоятельным деловым путешественникам» из этих стран, но не лицам, путешествующим по иммиграционным или туристическим визам, пишет NYT.

Странам из «желтой» категории планируется дать 60 дней на устранение факторов, вызывающих «беспокойство» США, в противном случае аждая из них может попасть либо в категорию полного запрета, либо резкого ограничения выдачи виз. К категории отнесены 22 государства, в том числе Зимбабве, Чад, Сент-Китс и Невис, Вануату и другие.

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