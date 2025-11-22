 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Кремле допустили скорый визит Путина в новые регионы

Песков: Путин может посетить новые регионы до конца недели
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Пескова, визит пока не запланировал в графике президента. Однако совсем отрицать «этого нельзя», добавил пресс-секретарь

Президент России Владимир Путин может посетить новые регионы до конца года. Об этом заявил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока нет точно в графике, но исключать этого нельзя», — ответил он на соответствующий вопрос.

Путин заявил, что у Киева нет объективных данных о происходящем на фронте
Политика

Территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей вошли в состав России осенью 2022 года по итогам референдумов в сентябре того же года.

В апреле 2023 года правительство утвердило программу развития новых регионов. Президент поручил оперативно интегрировать присоединенные в сентябре территории «в экономическое, правовое и образовательное пространство России». За восемь лет их нужно вывести на общероссийский уровень по всем показателям, объяснил Путин.

В конце июня 2025 года он уточнил, что новые регионы должны выйти на среднероссийский уровень качества жизни к 2030 году. Президент добавил, что для этого необходимо реконструировать объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, создать новые рабочие места, обеспечить развитие дорог, жилья и коммунального хозяйства, а также всей социальной инфраструктуры.

Секретарь Совета безопасности России и президент Русского географического общества Сергей Шойгу в конце октября призвал не называть Донбасс и Новороссию новыми регионами, поскольку это «старые наши регионы, которые исторически наши». Путин также подчеркивал, что новые регионы являются «исторически российскими».

Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Владимир Путин визит Дмитрий Песков Донбасс Новороссия
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
