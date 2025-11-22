В Кремле допустили скорый визит Путина в новые регионы

По словам Пескова, визит пока не запланировал в графике президента. Однако совсем отрицать «этого нельзя», добавил пресс-секретарь

Президент России Владимир Путин может посетить новые регионы до конца года. Об этом заявил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока нет точно в графике, но исключать этого нельзя», — ответил он на соответствующий вопрос.

Территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей вошли в состав России осенью 2022 года по итогам референдумов в сентябре того же года.

В апреле 2023 года правительство утвердило программу развития новых регионов. Президент поручил оперативно интегрировать присоединенные в сентябре территории «в экономическое, правовое и образовательное пространство России». За восемь лет их нужно вывести на общероссийский уровень по всем показателям, объяснил Путин.

В конце июня 2025 года он уточнил, что новые регионы должны выйти на среднероссийский уровень качества жизни к 2030 году. Президент добавил, что для этого необходимо реконструировать объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, создать новые рабочие места, обеспечить развитие дорог, жилья и коммунального хозяйства, а также всей социальной инфраструктуры.

Секретарь Совета безопасности России и президент Русского географического общества Сергей Шойгу в конце октября призвал не называть Донбасс и Новороссию новыми регионами, поскольку это «старые наши регионы, которые исторически наши». Путин также подчеркивал, что новые регионы являются «исторически российскими».