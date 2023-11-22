Мэр Новокузнецка обматерил подчиненных из-за проблем после урагана. Видео

Из-за урагана в городе произошло отключение света, воды, отопления, перестал ходить электротранспорт, приостановили работу школы и детсады. Мэр обматерил подчиненных, его пресс-секретарь сообщила, что это дало нужный эффект

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Мэр Новокузнецка Кемеровской области Сергей Кузнецов на совещании после прошедшего в городе урагана нецензурно выругался в адрес подчиненных, в том числе в связи с приездом в город замгенпрокурора.

«Вы че, охренели, что ли, ***, вас всех пересадят» и «Завтра к нам сюда прилетает зам генерального прокурора, вам че, непонятно, ***?» — такие фразы использовал глава города.

Его пресс-секретарь Евгения Пятакова сообщила «Подъему», что запись в интернете опубликовал местный блогер, один «из лидеров городских мнений». Удалять видео его не просили, от жителей были получены отзывы со словами «и правильно» и «надо было и не так». Она отметила, что совещание проходило «на повышенных тонах» и это дало нужный эффект.

22 ноября город с проверкой посетил заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин, изучивший то, как идет работа по ликвидации последствий урагана.

Ураган обрушился на Новокузнецк, а также другие города Сибири 19 ноября. В городе ввели режим ЧС. Порывы ветра достигали 35–38 м/с. Из-за этого были повреждены линии электропередачи и во многих районах города отключили свет, была остановлена работа объектов водоснабжения и водоотведения, котельных. В городе погибли три человека, в том числе двое — из-за падения дерева на автомобиль.