Авианосец США прибыл в Южную Корею из-за спутника КНДР

USS Carl Vinson прибыл в Пусан после того, как Северная Корея уведомила Японию о планах запустить разведывательный спутник

Американский авианосец USS Carl Vinson прибыл на военно-морскую базу в Пусане после того, как Северная Корея уведомила Японию о планах запустить разведывательный спутник, сообщает Yonhap со ссылкой на ВМС Южной Кореи.

«Визит первой авианосной группы США демонстрирует прочную совместную оборонительную позицию альянса Южной Кореи и США и полную решимость реагировать на нарастающие ядерную и ракетную угрозы со стороны Северной Кореи», — заявил контр-адмирал Ким Джи-хун.

USS Carl Vinson в прошлый раз посещал страну в 2017 году. В этом году это уже третий визит в республику американских кораблей: в марте туда прибыл авианосец USS Nimitz, а в октябре — USS Ronald Reagan.

КНДР накануне уведомила береговую охрану Японии о планах запустить разведывательный спутник в период с 22 ноября по 1 декабря. Пхеньян предупредил, что фрагменты могут упасть в Восточно-Китайское море, Желтое море и воды к востоку от филиппинского острова Лусон — за пределами исключительной экономической зоны Японии. Японский премьер-министр Фумио Кисида поручил принять необходимые меры и готовиться к «непредвиденным обстоятельствам».