Израиль назвал лимит по срокам прекращения огня в секторе Газа

Правительство Израиля: сделка с ХАМАС по заложникам в Газе ограничена 10 днями

На первом этапе будут освобождены 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных. На втором этапе Израиль освободит еще до 150 человек при освобождении до 50 заложников ХАМАС. Сделка ограничена десятью днями

Сектор Газа (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Сделка Израиля и ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня имеет ограничение в десять дней и состоит из двух этапов. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на документ израильского правительства.

Соглашение будет считаться действующим с момента освобождения первой группы заложников и будет ограничено максимум десятью днями режима прекращения огня.

Первый этап сделки предусматривает прекращение огня в течение четырех дней, в рамках которого Израиль ожидает освобождения 50 заложников — группами по 12–13 человек. Тель-Авив в свою очередь обязуется освободить 150 палестинских заключенных.

На втором этапе Израиль освободит еще до 150 палестинских заключенных, если будет дополнительно освобождено до 50 заложников из сектора Газа. За каждое освобождение десяти заложников режим прекращения огня будет продолжен на 24 часа.

Решение о том, кто будет подлежать освобождению на каждом этапе из представленного списка, будет принимать военный кабинет Израиля. Он также уполномочен определять сроки проведения каждого этапа.

После этого израильская кампания по ликвидации ХАМАС в Газе возобновится, подчеркнули в правительстве Израиля.

Минюст Израиля 22 ноября опубликовал список из 300 палестинских заключенных, которые могут быть освобождены в рамках соглашения о возвращении заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

Среди них 287 палестинцев — молодые люди в возрасте 18 лет и младше, которые были осуждены за массовые беспорядки. Оставшиеся 13 заключенных — женщины, которые отбывают сроки за попытки нападения с ножом.

ХАМАС и Израиль ранее достигли соглашения о четырехдневном перемирии, в рамках которого израильская сторона освободит женщин и несовершеннолетних, которых содержат в тюрьмах, а ХАМАС освободит 50 заложников.

МИД России заявил, что Москва приветствует достижение соглашения между сторонами, и подчеркнул, что именно к этому Россия призывала с начала эскалации конфликта.