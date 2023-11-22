Песков назвал идею Бастрыкина об идеологии мнением авторитетного человека

Песков: в Кремле пока нет позиции по вопросу госидеологии в Конституции России

Идея главы СК Бастрыкина внести в Конституцию России государственную идеологию является «мнением очень авторитетного человека», но позиции Кремля по данному вопросу нет, заявил Песков

Дмитрий Песков (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

В Кремле пока нет позиции по вопросу о внесении в Конституцию России государственной идеологии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это достаточно новое заявление, это такое мнение, которое, безусловно, мнение очень авторитетного человека [главы СК Александра Бастрыкина], но специальной какой-то позиции на этот счет нет. Вы знаете, что от президента не было никаких заявлений», — отметил он.

Песков подчеркнул, что предложение главы СК никак не противоречит ст. 13 Конституции России. В данной статье говорится, что в России признается идеологическое многообразие и ни одна идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

Бастрыкин 22 ноября предложил сформулировать государственную идеологию и цели российского общества и закрепить их в Конституции. По его словам, «просто отмахнуться» от этого не получится.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Клишас отметил, что ст. 13 Конституции не запрещает идеологию как таковую.

Он отметил, что положение о том, что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной» (ч. 2 ст. 13), направлено не на запрет идеологии в принципе, а на поддержание политического многообразия и многопартийности.

Клишас добавил, что многие положения Конституции уже содержат идеологические основы, в том числе:

Россия — светское государство (ч. 1 ст. 14);

Россия — социальное государство (ч. 1 ст. 7);

человек, его права и свободы являются высшей ценностью (ст. 2);

признание исторически сложившегося государственного единства (ч. 2 ст. 67).

Сенатор заключил, что текст Конституции в редакции 2020 года отвечает современным запросам общества и граждан. Он напомнил, что для внесения изменений необходимо будет принять новый Основной закон (ст. 135).

В мае глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что положение Конституции России о запрете государственной идеологии нужно изменить, так как, по его словам, статья была навязана России «так называемыми партнерами».

В июне 2022 года глава Конституционного суда России Валерий Зорькин исключил возможность внесения в Основной закон статьи о государственной идеологии. Он счел опасным и несвоевременным «всплеск активности» по данному вопросу.