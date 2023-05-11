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Глава Минюста призвал решить вопрос с запретом госидеологии в Конституции

Глава Минюста Чуйченко: надо модернизировать статью о запрете госидеологии
Ст. 13 Конституции России гласит, что никакая идеология не может быть установлена в качестве государственной. Министр юстиции Чуйчейко заявил, что статья была навязана России «так называемыми партнерами» и «вопрос придется решать»
Константин Чуйченко
Константин Чуйченко (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Положение Конституции России о запрете государственной идеологии нужно изменить, заявил глава Министерства юстиции Константин Чуйченко.

«Конечно, нам придется решить вопрос со статьей Конституции, где указано, что у нас нет ни государственной, ни обязательной идеологии (ч. 2 ст. 13 Основного Закона России)», — сказал министр на сессии Петербургского международного юридического форума (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что эта статья пришла на смену ст. 6 Конституции СССР, где прописано, что руководящей и направляющей силой, ядром политической системы является Компартия СССР, поэтому появление в российской Конституции запрета на идеологию объяснимо. «Понятно, что в принципе ни одна страна мира таких положений в своих конституциях не имеет. Только Россия в свое время по совету наших так называемых партнеров взяла на себя эти повышенные обязательства», — считает Чуйченко.

Конституция России была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. В 2020 году в Основной закон были внесены поправки, принятые общероссийским голосованием, которое проходило с 25 июня по 1 июля. Поправки в том числе обнулили предыдущие сроки президента России Владимира Путина, однако не коснулись идеологии.

Согласно ст. 13 Конституции 1993 года, в России признано идеологическое многообразие, никакая идеология не может быть установлена в качестве государственной или обязательной. Также в статье говорится о признании в России политического многообразия и равенства перед законом всех общественных объединений.

С призывами вернуть государственную идеологию в России неоднократно выступали общественники и политики. В частности, об этом после массового расстрела в казанской школе в 2021 году говорила уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец. «Пока не будет государственной идеологии, пока дети не будут заняты внеурочно так, как это было в СССР, причем эта занятость должна обеспечиваться государством <…> если мы сейчас кардинально не изменим нашу систему, то, к сожалению, [подобная] ситуация будет повторяться», — считает она. Ее поддержал президент Российской академии наук Александр Сергеев.

За возвращение идеологических предметов в школах также выступали в администрации президента России. В частности, этот вопрос затронули руководители президентских управлений по общественным проектам (УОП) и по обеспечению деятельности Госсовета (УГС) Сергей Новиков и Александр Харичев. Первый призвал педагогов не только не бояться слова «идеология», но и учиться внедрять ее «по опыту передовых транснациональных корпораций». А второй рассказывал о ценностях, которые государство должно формировать в общественном сознании.

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Однако председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин в июне 2022 года исключил возможность внесение в Конституцию статьи о государственной идеологии. «Всплеск активности» по поводу выработки и конституционного признания государственной идеологии он назвал несвоевременным и опасным, поскольку это чревато очередным расколом на «белых» и «красных». «А между тем сейчас как никогда нужна устойчивая внутриполитическая ситуация, что требует консолидации всех конструктивных сил общества», — пояснил Зорькин.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Минюст идеология Константин Чуйченко Конституция России
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