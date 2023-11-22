Песков словами «первые хорошие новости» оценил сделку Израиля и ХАМАС

Песков оценил соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС как «первые хорошие новости из Газы». Он отметил, что на основе таких пауз могут выстраиваться «некие контуры будущих попыток по устойчивому урегулированию»

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

В Кремле положительно оценивают заключение сделки по обмену заложниками и перемирию между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это первые хорошие новости из Газы за длительное время. Вы знаете, что Россия и большинство стран, практически все, призывали как раз к перемирию, гуманитарным паузам, ибо только на базе таких пауз могут выстраиваться некие контуры будущих попыток по устойчивому урегулированию этой проблемы», — сказал он (цитата по Интерфаксу»).

22 ноября Израиль и ХАМАС достигли соглашения о четырехдневном перемирии, в рамках которого группировка освободит из заложников 50 женщин и детей в обмен на освобождение из израильских тюрем палестинских женщин и детей. ХАМАС заявил, что речь идет о 150 палестинцах.

В Израиле не называли число палестинцев, которых планируют освободить, Минюст страны опубликовал список из 300 кандидатов, 287 из них — молодые люди в возрасте 18 лет и младше, которые были осуждены за массовые беспорядки. Оставшиеся 13 заключенных, которых могут освободить, — женщины, большинство из них отбывают сроки за попытки нападения с ножом.

Израильские власти отметили, что перемирие может быть продлено — один день за каждые десять дополнительно освобожденных заложников.

Соглашение было достигнуто при посредничестве Катара, Египта и США. По данным израильской стороны, ХАМАС удерживает в секторе Газа около 240 человек, не менее 33 из них — дети. В число заложников входят граждане более чем 40 стран. В октябре ХАМАС освободил нескольких женщин — американку Джудит Ранаан и ее дочь Натали, а также израильтянок Нурит Ицхак и Йохвед Лифшиц.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что среди 50 заложников, которых ХАМАС согласился освободить, будут американцы. По данным Reuters, речь идет о трех гражданках США, в том числе трехлетней девочке, родителей которой убили во время нападения на юг Израиля 7 октября.