Ургант заявил о просьбе удалить фейковый канал его шоу после поста с БТР

Иван Ургант (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Иван Ургант рассказал, что мессенджер Telegram просили удалить фейковый канал «Вечерний Ургант» (vecherniy_urgant), где в марте 2022 года опубликовали пост с горящим БТР.

«Администрация Телеграма пост удалила, а канал оставила жить и здравствовать — можете проверить, он и сейчас на месте. Кем и зачем он создан — ума не приложу. Но если завтра там, например, сообщат, что я пью по ночам кровь младенцев, давайте я уже заранее это опровергну», — сообщил Ургант. Шоумен отметил, что его верифицированный канал создан только в мае 2022-го.

Он опубликовал скриншот мартовского запроса в поддержку Telegram от «Первого канала», где говорится, что у «Вечернего Урганта» никогда не было официального телеграм-канала и кто-то, используя бренд шоу, распространяет ложную информацию. У фейкового канала 21 тыс. подписчиков и там публикуют фотографии шоумена.

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