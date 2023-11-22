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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
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Куда в Европу чаще всего ездили россияне на машине до запрета Финляндии

Финляндия была лидером по популярности для поездок россиян на машине в Европу

В июле—сентябре 2023 года Финляндия оставалась в лидерах для поездок россиян на автомобилях — туда въехали 200 тыс. раз. Годом ранее было зафиксировано 428 тыс. въездов, следует из данных погранслужбы ФСБ. Второй по популярности стала Польша — туда въехали 61 тыс. раз, далее — Эстония (58 тыс. раз).

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре погранпункта на границе с Россией. Решение закрыть самые популярные КПП было вызвано ростом числа просителей убежища и нелегальной миграцией, объясняли власти Финляндии. Россия пообещала принять ответные меры.

В Финляндии назвали условие отказа от закрытия погранпереходов с Россией
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Фото:Sean Gallup / Getty Images

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Авторы
Теги
Анна Захарова, Екатерина Цветкова
Финляндия Эстония Польша Латвия Литва Норвегия машины поездки россияне

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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