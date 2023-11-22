Куда в Европу чаще всего ездили россияне на машине до запрета Финляндии
В июле—сентябре 2023 года Финляндия оставалась в лидерах для поездок россиян на автомобилях — туда въехали 200 тыс. раз. Годом ранее было зафиксировано 428 тыс. въездов, следует из данных погранслужбы ФСБ. Второй по популярности стала Польша — туда въехали 61 тыс. раз, далее — Эстония (58 тыс. раз).
В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре погранпункта на границе с Россией. Решение закрыть самые популярные КПП было вызвано ростом числа просителей убежища и нелегальной миграцией, объясняли власти Финляндии. Россия пообещала принять ответные меры.
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