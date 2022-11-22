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Комитет Думы рекомендовал запретить информацию от иноагентов для детей

Комитет Думы рекомендовал запретить распространять информацию от иноагентов среди детей
Депутаты предлагают запретить распространять среди детей информацию, произведенную иноагентами, а также заниматься тем, кто получил этот статус, просвещением и образованием несовершеннолетних
Василий Пискарев
Василий Пискарев (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект поправок, ужесточающий законодательство об иноагентах.

Один из авторов документа, глава комитета Василий Пискарев, отметил, что поправки вносятся в том числе в законы о банках и банковской деятельности, о прохождении службы в правоохранительных органах и органах безопасности, о государственной тайне, о выборах.

Проект, среди прочего, подразумевает, что иностранные агенты не смогут осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях. Также, пишет ТАСС, документ предлагает приравнять информацию, произведенную иноагентом, «к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей».

Среди других предложений:

  • запретить иноагентам проведение митингов, шествий и демонстраций на территории вокзалов, аэропортов, образовательных организаций и в местах, прилегающих к зданиям органов публичной власти (исключение — проведение мероприятий возле зданий религиозных организаций);
  • запретить иноагентам быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса;
  • запретить иноагентам при получении этого статуса продолжать службу в органах внутренних дел;
  • запретить распространять в СМИ информацию об иностранных агентах и произведенные ими материалы без указания статуса.

По словам Пискарева, главная цель поправок — «усовершенствовать и сделать более эффективным регулирование деятельности иностранных агентов в России». Он отметил, что с 1 декабря начнет действовать закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», и поправки необходимы, чтобы обеспечить его вступление в силу.

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Ранее в этом месяце премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому Минюст сможет публиковать в едином реестре иностранных агентов персональные данные добавленных в него физических лиц. Помимо ФИО и даты включения в реестр речь идет об ИНН, СНИЛС, дате и основании включения в список с конкретными нормами закона.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
иноагенты законопроект Госдума поправки
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