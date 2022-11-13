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Минюст начнет публиковать персональные данные иноагентов

Минюст с декабря будет публиковать личные данные иноагентов, ИНН и СНИЛС
Минюст предложил размещать личные данные иноагентов на сайте министерства, премьер Михаил Мишустин одобрил предложение. В случае внесения в реестр общественных организаций опубликованы будут личные данные всех ее участников
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В едином реестре иностранных агентов с 1 декабря будут публиковаться персональные данные добавленных в него физических лиц. Помимо ФИО и даты включения в реестр Минюст разместит на своем сайте ИНН, СНИЛС, дату и основание включения в список с конкретными нормами закона. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. На документ обратила внимание газета «Ведомости».

В случае внесения в реестр юридических лиц публикации подлежит ИНН, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), основание и дата включения в реестр. В отношении общественных объединений, действующих без образования юридического лица, Минюст опубликует полное наименование, адрес нахождения, информационный ресурс, полные фамилии, имена и отчества участников, а также дату и основание для включения в реестр.

В середине июля президент Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», согласно которому иноагентом признается лицо, получившее «поддержку из-за рубежа» или находящееся под «иностранным влиянием». Также вводится понятие физического лица, аффилированного с иностранными агентами, которые вносятся в разные реестры, и описан порядок включения и исключения из него. Теперь в России будет единый реестр иноагентов вместо существующих четырех.

В начале ноября комитет Думы по госстроительству поддержал поправку к проекту закона об иноагентах, которая предусматривает увеличение срока наказания за создание некоммерческой организации (НКО), побуждающей к отказу от исполнения гражданских обязанностей.


 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
иноагенты Минюст личные данные персональные данные
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