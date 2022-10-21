Песков: решение об упразднении Ростуризма не связано с дискуссией на Госсовете

Песков не стал связывать упразднение Ростуризма со спором на Госсовете

В сентябре на Госсовете вице-премьер Чернышенко выступил против получения Ростуризмом статуса исполнителя госпрограммы на 724 млрд руб., поскольку бóльшая часть нагрузки лежит на Минстрое. Путин тогда попросил проработать вопрос

Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

Решение об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризм), принятое президентом России Владимиром Путиным 20 октября, не связано с дискуссией на Госсовете, в ходе заседания которого губернаторы просили президента создать «единое окно» для отрасли. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это [упразднение Ростуризма] не связано [с дискуссией на Госсовете]. Действительно, все высоко оценивают итоги работы ведомства промежуточные. Эта работа будет продолжена. И в связи с достаточно амбициозными планами развития внутреннего туризма здесь в данном случае повышается уровень этой работы. Все достижения будут сохранены и будут развиваться уже на более высоком уровне министерства», — сказал он.

На вопрос, продолжит ли экс-глава ведомства Зарина Догузова работу в качестве чиновника, Песков ответил: «Это зависит от нее и от тех предложений, которые уже ей сделаны или будут сделаны».

В начале сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума прошло заседание Госсовета по развитию туризма с участием президента. На нем развернулась дискуссия по поводу создания в туризме «единого окна» — ведомства, которое отвечало бы за развитие отрасли. Несколько губернаторов и представителей регионов, включая главу Приморья Олега Кожемяко, попросили Путина усовершенствовать структуру управления туризмом: Ростуризму не хватает кадров, нет «единого окна» для управления туризмом. «Что касается управления отраслью, я не понял, в чем здесь [проблема]? Здесь есть какие-то несогласованные вещи, что ли? Оно же («единое окно». — РБК) у нас в виде Ростуризма?» — поинтересовался глава государства.

Вице-премьер Чернышенко в ответ заявил, что у отрасли есть «единое окно» в виде Ростуризма и курирующего вице-премьера, однако бóльшая часть нагрузки по строительству инфраструктуры при этом была перенесена на Минстрой. По его словам, Ростуризм не должен был получить статус исполнителя госпрограммы по развитию туризма на 724 млрд руб., поскольку 75% средств по ней направляются в Минстрой, который распределяет финансирование корпорации «Туризм.РФ». «Это связанные вещи: невозможно построить гостиницу, если к ней не подведена инфраструктура», — пояснял Чернышенко.



Путин тогда отметил, что ему не так важно, «через кого там деньги пропускать», однако попросил проработать вопрос и «сделать так, как целесообразнее, удобнее, эффективнее работать».