Зарина Догузова отказалась от перехода на пост куратора туризма в Минэке

Перейти на работу в Минэкономразвития экс-главе Ростуризма предложили после того, как в октябре Владимир Путин ликвидировал Федеральное агентство по туризму. Пока за развитие туристической отрасли отвечает временный куратор

Зарина Догузова (Фото: РБК)

Экс-руководитель Ростуризма Зарина Догузова отказалась от предложения занять пост замминистра экономического развития, отвечающего за развитие туристической отрасли. Об этом сообщили РБК источник, знакомый с обсуждением ее кандидатуры, и человек, близкий к ликвидированному Ростуризму.

То, что Догузова не будет заместителем министра, подтвердил РБК и федеральный чиновник.

Предложение стать куратором туристической отрасли в Минэкономразвития Догузова получила от вице-премьера Дмитрия Чернышенко сразу после того, как Ростуризм был ликвидирован указом президента, сообщал ранее источник РБК, близкий к упраздненному агентству. Над предложением она думала около трех недель, причины отказа источники РБК не уточняют.

РБК направил запросы представителю Догузовой и в Минэкономразвития.

20 октября президент Владимир Путин упразднил Ростуризм и передал его функции Минэкономразвития. Такое решение было принято для совершенствования госуправления в сфере туризма, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных ведомств, пояснялось в указе главы государства. Уже в день упразднения Ростуризма премьер-министр Михаил Мишустин увеличил с 11 до 12 число заместителей министра экономического развития и с 35 до 37 количество департаментов в министерстве.

Пока идут поиски нового руководителя туристической отрасли, в Минэкономразвития за нее отвечает временный куратор. Им стал действующий замминистра Дмитрий Вахруков, который отвечает за вопросы регионального развития, планирования территориального развития и региональной политики, сообщали РБК в начале ноября в Минэкономразвития.

Федеральное агентство по туризму было создано в 2004 году. В разные годы за него отвечали Министерство по физической культуре, спорту и туризму, Минэкономразвития, Минкультуры, а в июне 2020 года агентство передали под прямое руководство правительства и вице-премьера Чернышенко.

Догузова возглавляла Ростуризм с февраля 2019 года. До этого работала в управлении президента по общественным связям и коммуникациям и занималась в том числе информационным сопровождением Олимпиады в Сочи в 2014-м и чемпионата мира по футболу в 2018-м.