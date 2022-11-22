FT сообщила о митингах в Германии против «разжигателей войны из НАТО»

Осенью в Лепциге и других городах Восточной Германии проходят акции, участники которых называют ФРГ «марионеткой США и НАТО» и утверждают, что политика санкций против России «полностью провалилась»

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В течение последних нескольких недель каждый понедельник в десятках городов восточной Германии проходят антивоенные митинги, участники которых недовольны тем, как местные власти справляются с экономическими проблемами на фоне боевых действий на Украине и их последствий, пишет Financial Times.

В акциях участвуют от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Подобные митинги проходят и в других странах Центральной и Восточной Европы, они «указывают на тревожные тенденции для политического большинства в регионе», пишет газета.

В Германии часть акций организуют левые радикалы, часть — правые популисты. FT приводит в пример один из митингов в Лейпциге. Один из демонстрантов выступил с антиамериканской риторикой и назвал Германию «марионеткой, которая служит интересам США и НАТО». По его словам, «политика эмбарго против России полностью провалилась» и привела к негативным последствиям для самой Германии. Другая участница, пенсионерка Сабина Кунце, пришла на акцию с картонной табличкой с надписью: «Мир с Россией». По словам женщины, «разжигатели войны из НАТО» создают конфликт между Германией, Россией и Украиной.

В последние два месяца похожие акции с аналогичными лозунгами проходили в других городах восточной Германии. Например, в Берлине на митинг, организованный правой партией «Альтернатива для Германии», участники принесли транспаранты с надписями «Энергетическая безопасность и защита от инфляции. Наша страна на первом месте!». Некоторые протестующие размахивали российскими флагами. Согласно отчету немецких спецслужб, среди лозунгов на митингах ультраправого движения «Свободная Саксония» были призывы «Запустите «Северный поток — 2» немедленно!» и «Нет инфляции, войне и коронавирусному безумию!».

«На этих протестах, особенно в Восточной Германии, смешиваются воедино множество различных недовольств, что очень опасно точки зрения демократии — во время этих протестов», — заявил профессор Хайо Функе, политолог из Свободного университета Берлина. Однако, отметил он, распространение таких настроений замедляется благодаря действиям кабмина ФРГ, направленным на то, чтобы помочь людям и бизнесу справиться с последствиями боевых действий.

Похожие демонстрации проходили в других странах региона, например, в Чехии. В начале сентября в Праге около 70 тыс. человек требовали обеспечить импорт газа по низким ценам, «то есть в первую очередь из Российской Федерации», изменить систему оплаты электроэнергии, объявление Чехией нейтралитета, а также «освободить [Чехию] от прямого политического подчинения ЕС, ВОЗ и ООН». Организаторы акции раскритиковали правительство за высокие цены на энергоносители, а также в целом прозападный курс действующей власти. Затем в чешской столице состоялось еще две подобных акции.

В Словакии антивоенные или пророссийские митинги были относительно небольшими, но «это может измениться в течение зимы», полагают в аналитическом центре Globsec. В Австрии, пишет FT, подобные настроения начинают набирать силу. По данным соцопросов, поддержкой избирателей пользуется ультраправая популистская «Австрийская партия свободы», члены которой обвиняют санкции и «враждебное отношение» к России в экономических трудностях.