В.Матвиенко: Таджикистан убрал тень с наших партнерских отношений

Валентина Матвиенко, предлагавшая ввести санкции против Таджикистана в ответ на задержание летчика Владимира Садовничего, выразила удовлетворение решением Хатлонского областного суда, принявшего решение освободить пилота.

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"Это правильное решение", - сказала она журналистам, добавив, что оно принято в результате усилий, предпринятых президентом РФ Дмитрием Медведевым и МИД РФ. "Мы рады, что голос России был услышан, тень, которая была брошена на наши партнерские отношения, ушла", - сказала глава верхней палаты российского парламента.

Как сообщалось ранее, коллегия кассационной инстанции по уголовным делам Хатлонского областного суда Таджикистана смягчила сегодня обвинительный приговор в отношении гражданина России В.Садовничего и гражданина Эстонии А.Руденко. По решению кассации, срок заключения для обоих летчиков снижен до 2,5 лет. В связи с этим они попадают под амнистию, объявленную в августе 2011г., согласно которой срок заключения снижается на 2 года. Так как полгода летчики уже пробыли под арестом, их освободили сразу в зале суда после оглашения приговора.

В.Садовничий в настоящее время находится на территории посольства России в Душанбе и может в ближайшее время вернуться на Родину.

Напомним, 8 ноября суд в Таджикистане приговорил летчиков В.Садовничего и А.Руденко к 8,5 годам лишения свободы каждого. Их признали виновными в контрабанде, незаконном пересечении границы и нарушении правил полетов. Это решение вызвало бурю негодования в России. Россельхознадзор, а также Роспотребнадзор заявили о возможности введения санкций в отношении таджикской продукции, а также пригрозили высылкой таджикских рабочих.