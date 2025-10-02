Суд оштрафовал отца Леонида Волкова на 300 тыс. руб. по делу о переводе ФБК

Суд оштрафовал отца Леонида Волкова Михаила на 300 тыс. руб. по делу о финансировании ФБК

Михаил Волков (Фото: ФСБ России)

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал отца бывшего главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом, экстремистской и нежелательной организацией и запрещен) Леонида Волкова (включен Минюстом в реестр иноагентов) Михаила по делу о финансировании ФБК. Речь идет о донатах в адрес ФБК.

«Признать Михаила Волкова виновным и назначить наказание в виде штрафа в 300 тыс. руб.», — цитирует «РИА Новости» решение судьи.

Михаил Волков родился в 1955 году, он доктор физико-математических наук. Ученый живет в Екатеринбурге, преподавал в УрФУ им. Б.Н. Ельцина. Его задержали по делу о финансировании ФБК в апреле, дома у него тогда прошли обыски.

По данным следствия, в августе и сентябре 2021 года он перевел по 1 тыс. руб. на счет ФБК. Волков-старший признал вину, сообщал ТАСС.

16 апреля 2025 года Росфинмониторинг внес Леонида и Михаила Волковых в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Леонид Волков — бывший депутат екатеринбургской гордумы. После ареста Алексея Навального в 2021 году он возглавил ФБК, но спустя почти два года покинул пост после скандала, связанного с письмом, в котором просил снять санкции с Михаила Фридмана и других топ-менеджеров «Альфа-Групп».

После публикации документа Волков охарактеризовал свой поступок как «политическую ошибку» и объявил, что ставит на паузу публичную общественно-политическую деятельность. Его место в ФБК заняла Мария Певчих (признана Минюстом иноагентом).

Леонид Волков уехал из России в 2019 году. Через два года его объявили в международный розыск и заочно арестовали.