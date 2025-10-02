 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Суд оштрафовал отца Леонида Волкова

Суд оштрафовал отца Леонида Волкова на 300 тыс. руб. по делу о переводе ФБК
Суд оштрафовал отца Леонида Волкова Михаила на 300 тыс. руб. по делу о финансировании ФБК
Михаил Волков
Михаил Волков (Фото: ФСБ России)

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал отца бывшего главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом, экстремистской и нежелательной организацией и запрещен) Леонида Волкова (включен Минюстом в реестр иноагентов) Михаила по делу о финансировании ФБК. Речь идет о донатах в адрес ФБК.

«Признать Михаила Волкова виновным и назначить наказание в виде штрафа в 300 тыс. руб.», — цитирует «РИА Новости» решение судьи.

Отцу Леонида Волкова запросили 600 тыс. штрафа по делу о переводе ФБК
Политика
Михаил Волков

Михаил Волков родился в 1955 году, он доктор физико-математических наук. Ученый живет в Екатеринбурге, преподавал в УрФУ им. Б.Н. Ельцина. Его задержали по делу о финансировании ФБК в апреле, дома у него тогда прошли обыски.

По данным следствия, в августе и сентябре 2021 года он перевел по 1 тыс. руб. на счет ФБК. Волков-старший признал вину, сообщал ТАСС.

16 апреля 2025 года Росфинмониторинг внес Леонида и Михаила Волковых в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Леонид Волков — бывший депутат екатеринбургской гордумы. После ареста Алексея Навального в 2021 году он возглавил ФБК, но спустя почти два года покинул пост после скандала, связанного с письмом, в котором просил снять санкции с Михаила Фридмана и других топ-менеджеров «Альфа-Групп».

После публикации документа Волков охарактеризовал свой поступок как «политическую ошибку» и объявил, что ставит на паузу публичную общественно-политическую деятельность. Его место в ФБК заняла Мария Певчих (признана Минюстом иноагентом).

Леонид Волков уехал из России в 2019 году. Через два года его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Читайте РБК в Telegram.

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алена Нефедова
Леонид Волков отец суд штраф
Материалы по теме
Отцу Леонида Волкова запросили 600 тыс. штрафа по делу о переводе ФБК
Политика
ТАСС сообщил, что отец Леонида Волкова признал вину в финансировании ФБК
Политика
В Екатеринбурге задержали отца Леонида Волкова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
Песков адресовал правительству вопросы о поставках бензина Экономика, 14:54
Женщины-военные раскритиковали речь Хегсета о несоответствии стандартам Общество, 14:52
МИК и X5 будут вместе тестировать решения столичных стартапов в ретейле Отрасли, 14:42
Минпромторг решил включить Haval и Tenet в список машин для такси Общество, 14:41
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
В гонке F1 в Сингапуре впервые применят новые правила из-за опасной жары Спорт, 14:38
МВД рассказало подробности о стрельбе в Дагестане Общество, 14:38
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Бюджет покупки жилья в новостройках Москвы подскочил на четверть за год Недвижимость, 14:35
FT узнала об «улице миллиардеров» в индийском Мумбаи Общество, 14:33
В МВД напомнили о новых правилах поездок детей за рубеж Общество, 14:31
FT узнала о проблемах ЗРК Patriot при сбитии новых российских ракет Политика, 14:29
Эмоциональный интеллект: что это такое и как его развить Стиль, 14:29
В Великобритании уборщицу уволили из-за переработок в парламенте Общество, 14:26
В Приднестровье ввели режим экономии газа Политика, 14:21