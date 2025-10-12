 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Блогер Никита Ефремов частично признал вину в спонсировании ФБК

ТАСС: блогер Никита Ефремов частично признал вину в спонсировании ФБК
Никита Ефремов
Никита Ефремов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Блогер и основатель одноименного бренда кроссовок Никита Ефремов частично признал вину в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен в реестр иноагентов, признан в России запрещенной экстремистской и нежелательной организацией и ликвидирован), сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«По существу предъявленного обвинения согласен частично», — передает агентство содержимое документа. ТАСС также уточнило, что после допроса в статусе подозреваемого Ефремов отказался передавать следствию свои гаджеты и пароли к ним.

Также блогер утверждает, что только во время допроса впервые узнал о запрете на любую деятельность, связанную с ФБК, говорится в материалах.

Блогера Никиту Ефремова внесли в перечень террористов и экстремистов
Политика
Никита Ефремов

Ефремова задержали в Шереметьево по прилете из Турции. Утром 19 августа Останкинский суд в Москве избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

9 сентября Минюст внес Ефремова в перечень террористов и экстремистов.

По данным СК, Ефремов, находясь в Москве и Подмосковье, переводил деньги ФБК с сентября 2021 года по февраль 2022 года, при этом «являясь противником действующих органов власти». Организацию внесли в список экстремистов в июне 2021 года.

Ему вменили финансирование экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 Уголовного кодекса). По этой статье ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Ефремов начал свой бизнес в середине 2010 годов с перепродажи кроссовок Yeezy. Позднее он основал собственный бренд, сейчас в сеть Nikita Efremov входят магазины в Москве, Санкт-Петербурге и Дубае.

