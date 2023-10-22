Госдеп предписал некоторым сотрудникам покинуть посольство в Багдаде

Распоряжение касается работников, не занимающихся чрезвычайными вопросами, и членов их семей. Причиной американская сторона назвала «возросшие угрозы безопасности для персонала и интересов США»

Посольство США в Багдаде (Фото: John Moore / Getty Images)

Госдепартамент США предписал некоторым сотрудникам покинуть посольство в Багдаде и консульство в Эрбиле, сообщает Bloomberg.

Распоряжение касается работников, не занимающихся чрезвычайными вопросами, и членов их семей. Причиной Госдеп назвал «возросшие угрозы безопасности для персонала и интересов США».

Американцев также просят воздержаться от поездок в Ирак.

До этого Госдепартамент рекомендовал американским гражданам отказаться от посещения Ливана, Израиля и Западного берега реки Иордан из-за войны между Израилем и ХАМАС. Позднее в Вашингтоне попросили американцев «проявлять повышенную осторожность» по всему миру «из-за роста напряженности в различных частях мира, возможности террористических атак, демонстраций или насильственных действий против граждан и интересов США».

С начала войны между Израилем и ХАМАС американская военная база Айн аль-Асад на западе Ирака несколько дней подряд подвергается атакам.

Министр обороны США Ллойд Остин в интервью ABC News 22 октября заявил, что Вашингтон оставляют за собой право защищать себя. Он посоветовал тем, кто рассчитывает расширить конфликт Израиля и ХАМАС, не делать этого, так как Соединенные Штаты «без колебаний» предпримут «соответствующие шаги». «По сути, то, что видим, — это перспектива значительной эскалации атак на наши войска и наш народ по всему региону. И поэтому мы сделаем все необходимое, чтобы убедиться, что наши войска на хороших позициях, что они защищены и что мы способны ответить», — сказал глава Пентагона.