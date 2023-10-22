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В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу

Развожаев сообщил о второй за день воздушной тревоге в Севастополе
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

На Крымском мосту временно перекрыли движение.

Это вторая за день воздушная тревога в Севастополе, в первый раз ее объявили в 16:20 мск. Через 17 минут ее отменили.

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