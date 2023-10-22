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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе
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Военная операция на Украине
После воздушной тревоги Развожаев предупредил о дыме в районе Севастопольской бухты и объяснил, что это связано с работой военных. Также было временно перекрыто движение машин по Крымскому мосту
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Позже он уточнил: «Если увидите дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки».

Также было временно перекрыто движение автомобилей по Крымскому мосту, говорится в телеграм-канале оперштаба региона.

В 16:37 Развожаев сообщил, что воздушную тревогу отменили.

Воздушную тревогу в Севастополе объявляют регулярно. Так, 18 октября Развожаев заявил, что российский флот отражал атаку воздушных целей в районе Сухарной балки. Также, по его словам, был замечен дым в районе Сахарной головки. Позднее губернатор сообщил о сбитой около Кара-Кобы в Балаклавском районе ракеты, боевая часть которой сдетонировала на земле, в поле. Никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не было, отметил он.

Затем в российском Минобороны заявили, что украинские военные попытались атаковать Крым ракетами комплекса С-200, переделанными в ударный вариант. Ракеты были сбиты российскими системами ПВО.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Севастополь Крым Крымский мост Михаил Развожаев Воздушная тревога
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