В Севастополе объявили воздушную тревогу

После воздушной тревоги Развожаев предупредил о дыме в районе Севастопольской бухты и объяснил, что это связано с работой военных. Также было временно перекрыто движение машин по Крымскому мосту

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Позже он уточнил: «Если увидите дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки».

Также было временно перекрыто движение автомобилей по Крымскому мосту, говорится в телеграм-канале оперштаба региона.

В 16:37 Развожаев сообщил, что воздушную тревогу отменили.

Воздушную тревогу в Севастополе объявляют регулярно. Так, 18 октября Развожаев заявил, что российский флот отражал атаку воздушных целей в районе Сухарной балки. Также, по его словам, был замечен дым в районе Сахарной головки. Позднее губернатор сообщил о сбитой около Кара-Кобы в Балаклавском районе ракеты, боевая часть которой сдетонировала на земле, в поле. Никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не было, отметил он.

Затем в российском Минобороны заявили, что украинские военные попытались атаковать Крым ракетами комплекса С-200, переделанными в ударный вариант. Ракеты были сбиты российскими системами ПВО.