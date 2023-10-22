В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.
Позже он уточнил: «Если увидите дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки».
Также было временно перекрыто движение автомобилей по Крымскому мосту, говорится в телеграм-канале оперштаба региона.
В 16:37 Развожаев сообщил, что воздушную тревогу отменили.
Воздушную тревогу в Севастополе объявляют регулярно. Так, 18 октября Развожаев заявил, что российский флот отражал атаку воздушных целей в районе Сухарной балки. Также, по его словам, был замечен дым в районе Сахарной головки. Позднее губернатор сообщил о сбитой около Кара-Кобы в Балаклавском районе ракеты, боевая часть которой сдетонировала на земле, в поле. Никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не было, отметил он.
Затем в российском Минобороны заявили, что украинские военные попытались атаковать Крым ракетами комплекса С-200, переделанными в ударный вариант. Ракеты были сбиты российскими системами ПВО.