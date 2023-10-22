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Военная операция на Украине ,  
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Bild узнал, что в проекте немецкого бюджета недосчитались €5 млрд для ВСУ

Bild: Минобороны Германии недосчиталось в проекте бюджета более €5 млрд для ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
В проекте бюджета Германии на 2024 год не хватает €5 млрд на военную помощь ВСУ, узнал Bild. Минобороны ФРГ требует выделить дополнительные средства на замену уже переданной техники. Россия осуждает поставки оружия Украине
Украинский военнослужащий наблюдает за местностью,&nbsp;на позиции, вблизи линии фронта
Украинский военнослужащий наблюдает за местностью, на позиции, вблизи линии фронта (Фото: Evkhen Titov / Reuters)

Министерство обороны Германии выразило обеспокоенность тем, что в представленном немецким Минфином проекте бюджета на 2024 год не хватает €5,22 млрд на военную помощь Украине, пишет Bild со ссылкой на конфиденциальный документ министерства.

Как отмечает газета, Минфин в проекте бюджета предусмотрел на поддержку ВСУ €4 млрд, из которых большая часть средств уже зарезервирована, а на новую помощь останутся €120 млн.

При этом Минобороны считает, что в 2024 году Украине потребуется выделить €2,3 млрд на ремонт техники, поставки запчастей и логистику, €880 млн — на системы ПВО для Украины, €675 млн — на боевые бронированные машины, €935 млн — на защитное оборудование. Кроме того, в проекте не заложены €525 млн для Бундесвера на замену переданной ВСУ техники.

«Мы должны держать слово. Не должно быть так, чтобы в следующем году у нас не было финансовой помощи Украине», — приводится в документе заявление ответственного за оборонный бюджет в бюджетном комитете бундестага депутата Андреаса Шварца.

Окончательно бюджет на 2024 год должен быть принят в середине ноября, уточняет Bild.

Германия начала поставлять Украине оружие после начала российской военной операции. Решение о поставках Киеву тяжелых вооружений власти страны приняли в конце апреля прошлого года. К июлю общая стоимость помощи, включая финансовую и гуманитарную, достигла почти €22 млрд. Германия занимает второе место по объему помощи после США.

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В числе вооружений и военной техники, которые Берлин уже поставил Киеву, — зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T, используемые как средства ПВО, танки Leopard, самоходные установки Gepard, гаубицы Panzerhaubitze 2000, системы РЛС, боеприпасы, винтовки и др.

Россия осуждает поставки Западом вооружений Киеву. «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — говорил президент Владимир Путин.


 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Германия проект бюджета Минфин Минобороны Военная операция на Украине поставки оружия
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