Bild узнал, что в проекте немецкого бюджета недосчитались €5 млрд для ВСУ

В проекте бюджета Германии на 2024 год не хватает €5 млрд на военную помощь ВСУ, узнал Bild. Минобороны ФРГ требует выделить дополнительные средства на замену уже переданной техники. Россия осуждает поставки оружия Украине

Украинский военнослужащий наблюдает за местностью, на позиции, вблизи линии фронта (Фото: Evkhen Titov / Reuters)

Министерство обороны Германии выразило обеспокоенность тем, что в представленном немецким Минфином проекте бюджета на 2024 год не хватает €5,22 млрд на военную помощь Украине, пишет Bild со ссылкой на конфиденциальный документ министерства.

Как отмечает газета, Минфин в проекте бюджета предусмотрел на поддержку ВСУ €4 млрд, из которых большая часть средств уже зарезервирована, а на новую помощь останутся €120 млн.

При этом Минобороны считает, что в 2024 году Украине потребуется выделить €2,3 млрд на ремонт техники, поставки запчастей и логистику, €880 млн — на системы ПВО для Украины, €675 млн — на боевые бронированные машины, €935 млн — на защитное оборудование. Кроме того, в проекте не заложены €525 млн для Бундесвера на замену переданной ВСУ техники.

«Мы должны держать слово. Не должно быть так, чтобы в следующем году у нас не было финансовой помощи Украине», — приводится в документе заявление ответственного за оборонный бюджет в бюджетном комитете бундестага депутата Андреаса Шварца.

Окончательно бюджет на 2024 год должен быть принят в середине ноября, уточняет Bild.

Германия начала поставлять Украине оружие после начала российской военной операции. Решение о поставках Киеву тяжелых вооружений власти страны приняли в конце апреля прошлого года. К июлю общая стоимость помощи, включая финансовую и гуманитарную, достигла почти €22 млрд. Германия занимает второе место по объему помощи после США.

В числе вооружений и военной техники, которые Берлин уже поставил Киеву, — зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T, используемые как средства ПВО, танки Leopard, самоходные установки Gepard, гаубицы Panzerhaubitze 2000, системы РЛС, боеприпасы, винтовки и др.



Россия осуждает поставки Западом вооружений Киеву. «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — говорил президент Владимир Путин.