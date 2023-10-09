Партия Шольца побила антирекорд на региональных выборах в Германии

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Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера Германии Олафа Шольца побила антирекорд на выборах в региональные парламенты в федеральной земле Гессен, сообщает Spiegel. Выборы также проходили и в Баварии.

По предварительным результатам, на выборах в Гессене СДПГ получила 15,1% голосов, что на 4,7% ниже результата в 2018 году — такого низкого результата у партии в Гессене еще не было, отмечает издание. Первое место занимает «Христианско-демократический союз» с 34,6%, второе — «Альтернатива для Германии», которая набрала 18,4%.

В Баварии партия Шольца набрала 8,4% — на 1,4% меньше, чем на прошлых выборах. Победу одержал «Христианско-социальный союз» с 37%, на втором месте — «Свободные избиратели» с 15,8%.

Во время избирательной кампании 4 октября на сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллу напали во время митинга партии в Ингольштадте. Его госпитализировали. Главный кандидат «АдГ» на выборах в парламент Баварии Катрин Эбнер-Штайнер сообщила, что на месте был найден шприц.