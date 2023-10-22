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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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WP узнала об инструкциях к северокорейскому оружию у боевиков ХАМАС

WP: у боевиков ХАМАС были найдены инструкции к северокорейским гранатометам
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Боевики ХАМАС вторглись в Израиль 7 октября. WP пишет, что у убитых боевиков были найдены планы близлежащих общин и прописана цель: брать как можно больше заложников. Также у них были найдены инструкции к северокорейскому оружию
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

У боевиков палестинского движения ХАМАС, которые 7 октября проникли из сектора Газа на территорию Израиля, при себе были инструкции по использованию определенных видов оружия, включая северокорейское, указаны уязвимости в израильской военной технике и даны советы по убийству с помощью ножа. Об этом сообщает The Washington Post (WP), которой удалось ознакомиться с документами, найденными в вещах убитых боевиков.

Как отмечает газета, датированные прошлым годом инструкции были подготовлены для различных подразделений элитной бригады ХАМАС «Изз ад-Дин аль-Кассам», включая противотанковых, инженерных, снайперских, пехотных и туннельных специалистов, а также тех, кого в документах называют «ударными войсками».

«Это секретный военный документ», — говорится на первой странице одной из инструкций. «Его следует хранить в надежном месте. Передвигаться с ним запрещено, кроме случаев, когда есть приказ».

Помимо прочего, в полученных WP документах есть карты и подробные планы нападений на несколько кибуцев (общин) вокруг сектора Газа, а также прописана цель: «взять солдат и гражданских лиц в качестве пленников и заложников и договориться об их освобождении».

В одном из документов содержались рекомендации по использованию оружия, включая инструкции по использованию северокорейских реактивных гранатометов F-7, поставку которых ХАМАС Пхеньян отрицает. Также в инструкциях были указаны «наиболее эффективные» места для ножевых ранений, а также подробно описаны уязвимости израильской военной техники, пишет газета.

ХАМАС атаковал Израиль 7 октября: по территории страны было выпущено несколько тысяч ракет, а боевики движения зашли в приграничные районы Израиля, начали захватывать заложников и уводить их в сектор Газа. По данным ЦАХАЛ, в секторе Газа удерживают 210 заложников.

WP узнала об инструкциях к северокорейскому оружию у боевиков ХАМАС
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После вторжения боевиков Израиль объявил ХАМАС войну, ввел режим чрезвычайного положения и призвал около 300 тыс. резервистов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «превратить в руины» все места, где находится ХАМАС «в этом городе зла», а также призвал жителей немедленно покинуть сектор Газа. 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ХАМАС Израиль Северная Корея гранатомет должностные инструкции
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