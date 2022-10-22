«РИА Новости» узнали о недопуске Литвы на заседание СБ ООН из-за России

«РИА Новости»: Литву и Румынию не допустили на заседание СБ ООН по просьбе России

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Председательствующий в Совете Безопасности ООН Габон по просьбе России не допустил к участию в заседании Совбеза, которое прошло накануне, представителей Литвы и Румынии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ООН.

По словам собеседника агентства, позиция России связана с тем, что «в заседании принимали участие и так много представителей ЕС».

В заявлении литовского МИДа говорится, что Литва должна была выступать от имени стран Балтии и Чехии и озвучить их позицию относительно действий России на Украине. Как сообщил постоянный представитель Литвы при ООН Ритис Паулаускас, Габон «в последнюю минуту» отказал Вильнюсу в праве участвовать. В связи с этим литовская сторона выразила протест.

«Решение носит дискриминационный характер, так как большинству просивших о выступлении стран такая возможность была предоставлена», — подчеркнул Паулаускас.

Заседание СБ ООН прошло в пятницу, 21 октября. Там выступил постпред России Василий Небензя. Он отверг обвинения в том, что российская сторона получает беспилотники от Ирана для использования на Украине, назвав это «еще одним фейком». Также дипломат отказался слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который назвал первого заместителя постоянного представителя России при организации Дмитрия Полянского «одним из самых отвратительных людей».