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В Белом доме оценили риск втягивания США и НАТО в конфликт на Украине

Джон Кирби: риск втягивания США и НАТО в конфликт на Украине высокий
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил об отсутствии сомнений, что риск втягивания США и НАТО в конфликт на Украине высок. Ранее он говорил, что Вашингтон не стремится к прямому конфликту с Москвой
Фото: Zuma / TASS
Фото: Zuma / TASS

Риск втягивания США и НАТО в конфликт на Украине высокий. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью CNN.

«Риски сейчас высоки... В этом нет сомнений», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

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Ранее, 11 октября, Кирби заявил, что США не стремятся к прямому противостоянию с Россией и не хотят, чтобы конфликт на Украине превратился в ядерный, это стало бы катастрофой для всех.

«Президент [США Джо Байден] высказался об этом предельно ясно. Он говорил, что американские военнослужащие не будут воевать на территории Украины», — заверил он.

По словам Кирби, Вашингтон не фиксирует намерения президента России Владимира Путина применить какой-либо вид оружия массового уничтожения на Украине.

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США и другие страны НАТО усилили наблюдение за российскими ядерными вооружениями после 21 сентября, когда президент России объявил частичную мобилизацию и пообещал использовать все средства для защиты страны.

Путин отметил, что НАТО «ведет разведку» по всему российскому югу, западные страны открыто говорят о необходимости поражения России на поле боя, применяют «ядерный шантаж». Он также указал, что Россия тоже обладает ядерным оружием.

«Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф», — подчеркнул глава государства.

Министр обороны США Ллойд Остин после этого осудил «бряцание ядерным оружием» со стороны России. В НАТО назвали обращение Путина эскалацией ситуации, подчеркнув, что альянс не будет прибегать к «безрассудной и опасной ядерной риторике».

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