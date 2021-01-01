МИД Казахстана передал России ноту из-за заявления депутата Госдумы

Вячеслав Никонов (Фото: duma.gov.ru)

МИД Казахстана передал ноту российским дипломатам в связи с высказываниями на «Первом канале» председателя комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслава Никонова о том, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России». Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.

«Участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что Казахстан ожидает от России адекватной оценки подобных заявлений и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений от российских чиновников.

Депутат Никонов объяснил свои высказывания в Telegram. По его словам, он имел в виду, что «интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан».