Президент Казахстана написал статью после заявления депутата Госдумы

Президент Казахстана заявил, что «никто извне» не отдавал казахам занимаемую страной территорию и казахи жили на ней много веков. Ранее депутат Госдумы Вячеслав Никонов назвал территорию Казахстана подарком России

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Главное богатство современного Казахстана это его «священная земля, унаследованная от предков», заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в опубликованной 5 января республиканской газетой Egemen Qazaqstan статье «Независимость превыше всего».

«Никто извне не отдал казахам эту огромную территорию. Наша история начинается 1991 или 1936 годом. Наши люди жили и росли здесь во времена Казахского ханства и раньше — при Золотой Орде, Тюркском каганате, гуннах и саках», — написал Токаев, указав на необходимость противостоять провокациям со стороны «некоторых иностранцев, которые сомневаются в нашей территориальной целостности», и защищать национальные интересы любым способом.

В декабре 2020 года в Министерство иностранных дел Казахстана был вызван временный поверенный в делах Российской Федерации Александр Комаров, которому вручили ноту в связи с высказываниями главы комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслава Никонова. Ранее депутат заявил, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России».

В МИД Казахстана заявили, что ведомство «призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации».