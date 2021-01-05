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Политика ,  
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Президент Казахстана написал статью после заявления депутата Госдумы

Президент Казахстана заявил, что «никто извне» не отдавал казахам занимаемую страной территорию и казахи жили на ней много веков. Ранее депутат Госдумы Вячеслав Никонов назвал территорию Казахстана подарком России
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Главное богатство современного Казахстана это его «священная земля, унаследованная от предков», заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в опубликованной 5 января республиканской газетой Egemen Qazaqstan статье «Независимость превыше всего».

«Никто извне не отдал казахам эту огромную территорию. Наша история начинается 1991 или 1936 годом. Наши люди жили и росли здесь во времена Казахского ханства и раньше — при Золотой Орде, Тюркском каганате, гуннах и саках», — написал Токаев, указав на необходимость противостоять провокациям со стороны «некоторых иностранцев, которые сомневаются в нашей территориальной целостности», и защищать национальные интересы любым способом.

МИД Казахстана передал России ноту из-за заявления депутата Госдумы
Политика
Вячеслав Никонов

В декабре 2020 года в Министерство иностранных дел Казахстана был вызван временный поверенный в делах Российской Федерации Александр Комаров, которому вручили ноту в связи с высказываниями главы комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслава Никонова. Ранее депутат заявил, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России».

В МИД Казахстана заявили, что ведомство «призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации».

Токаев в опубликованной 5 января статье подчеркнул, что нынешние границы Казахстана международно признаны и их никто не оспаривает, а все территориальные споры «окончательно разрешены». Президент также отметил, что Казахстан — единое государство, которое не делится на южную, северную, западную и восточную части, хотя в состав страны и входят Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

«Это лишь условные названия, указывающие направление», — отметил Токаев, напомнив, что Южно-Казахстанская область в 2018 году была переименована в Туркестанскую.

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Автор
Евгений Калюков
Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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МИД Казахстана передал России ноту из-за заявления депутата Госдумы
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