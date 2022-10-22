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Россия распространила в СБ ООН письмо о ситуации на Каховской ГЭС

Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом предотвратить провокацию на Каховской ГЭС
ВСУ нацеливают ракеты на Каховскую дамбу с целью затопления близлежащих территорий. «При таком сценарии могут погибнуть тысячи мирных людей», — подчеркнул Небензя
Фото: Peter Foley / EPA / ТАСС
Фото: Peter Foley / EPA / ТАСС

Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом предотвратить провокацию Украины на Каховской ГЭС. Об этом заявил на заседании постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

По его словам, украинские военные наносят удары по гражданской инфраструктуре бывших территорий. Так, ВСУ нацеливают ракеты, из которых большинство — американские HIMARS, специально на Каховскую дамбу, чтобы пробить ее и вызвать повышение уровня воды с целью затопления близлежащих территорий.

«При таком сценарии могут погибнуть тысячи мирных людей, пострадают тысячи домостроений. Мы распространили сегодня в Совете Безопасности письмо с призывом к руководству ООН предотвратить эту чудовищную провокацию», — подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).

Утром 19 октября власти Херсонской области начали сброс воды на Каховской ГЭС из-за опасения повреждений шлюзов. Врио губернатора региона Владимир Сальдо обвинил ВСУ в том, что они продолжают наносить удары по шлюзам, чтобы подтопить территорию области.

«Если все-таки шлюзовые камеры будут разбиты, вода в основном будет идти через шлюзы, тогда, возможно, через определенное расчетное время она достигнет Херсона, правого берега и левого берега», — говорил он.

По этой и другим причинам жителей Херсона и других населенных пунктов области начали эвакуировать на левый берег Днепра.

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Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев предупреждал, что украинские войска могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами. По его словам, власти еще весной получали данные о возможном подрыве плотины с помощью морских мин. Их могут запустить в направлении Каховской ГЭС по течению Днепра, полагает он.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Каховская ГЭС Совбез ООН провокация Василий Небензя
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