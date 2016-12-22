Написавший письмо Трампу депутат получит пост арестованного зама Аксенова

Депутат крымского госсовета Евгений Кабанов будет курировать федеральную программу развития региона вместо арестованного за взятку вице-премьера республики Виталия Нахлупина

Евгений Кабанов (Фото: Facebook)

Глава Крыма Сергей Аксенов назначит депутата регионального госсовета Евгения Кабанова куратором федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Он получит пост вице-премьера, освободившийся после ареста за «систематические взятки» зампредседателя крымского правительства Виталия Нахлупина. Аксенов заявил об этом на совещании в понедельник, 22 октября, рассказал РБК источник, близкий к крымским властям, и подтвердил собеседник, близкий к правительству республики. ​

Назначение официально состоится в ближайшее время, подтвердил РБК член Экспертно-консультативного совета при главе Крыма политолог Игорь Рябов.

В феврале 2017 года Кабанов написал президенту США Дональду Трампу письмо, в котором изложил свою точку зрения о бесполезности санкций против России, и пригласил американских бизнесменов посетить полуостров.

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